Meloni: “L’Umbria ideale per il turismo lento, un viaggio che rigenera corpo e mente”

(aun) – Perugia, 23 ottobre 2025 – Questa mattina, al teatro della Sapienza di Perugia, l’assessore al Turismo della Regione Umbria, Simona Meloni, ha aperto il primo dei due panel organizzati per la Verticale del Turismo, evento di anteprima della 31esima edizione di UmbriaLibri dedicato al turismo lento, alla comunicazione e alla letteratura di viaggio.

“L’Umbria sta lavorando molto, ormai già da qualche anno, per rafforzare il suo brand di Cuore Verde d’Italia – ha spiegato l’assessore Meloni – ma noi stiamo cercando di portarci più avanti coniugando il turismo con la cultura, con la rigenerazione del corpo e della mente, immaginando viaggi che permettono alle persone di ritrovare sé stesse, anche perché l’Umbria è una terra ideale per il turismo lento, si presta benissimo per questo obiettivo. Di recente al TTG di Rimini abbiamo partecipato proprio presentando l’autenticità della nostra terra, quella perfezione della semplicità che restituisce pace”.

L’assessore ha poi voluto ringraziare i numerosi studenti universitari intervenuti, sottolineando il valore della loro partecipazione: “È davvero importante che qui con noi oggi ci sia anche chi si sta formando sui temi del marketing e del turismo. La vostra presenza dimostra quanto le nuove generazioni siano sensibili e interessate a comprendere più a fondo le dinamiche che guidano lo sviluppo di questo settore, che rappresenta una parte fondamentale dell’economia e dell’identità del nostro territorio”.

Il primo dibattito, intitolato “Guide di viaggio, intelligenza artificiale e nuove narrazioni” è stato introdotto da un intervento di Barbara Casagrande, segretario generale del ministero del Turismo, e ha visto la partecipazione di Francesco Boggi, co-founder di Cammini d’Italia, Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI e Giulio Perrone, editore di Passaggi di dogana, coordinati da Elisabetta Brozzi, autrice di Centrifuga podcast.

Al secondo dibattito della mattinata hanno partecipato Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori, e Marco Moroni, custode del Sacro Convento di d’Assisi, moderati da Antonella Tiranti, dirigente del servizio Turismo della Regione Umbria.