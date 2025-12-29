Melasecche: “treno Minuetto elettrico sulla Fcu a a partire dal 5 gennaio”

Il consigliere regionale Enrico Melasecche (capogruppo della Lega Umbria all’Assemblea legislativa, vicepresidente della commissione Trasporti ed ex assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti) dichiara che

– spiega Melasecche –

di convogli che nel 2019, all’insediamento della Giunta Tesei, abbiamo ereditato vandalizzati e cannibalizzati, fermi a Umbertide, con una ferrovia ridotta a una pioppeta lunga circa 60 chilometri. Riportarli in esercizio ha richiesto coraggio, passione, idee chiare, schiena dritta e una professionalità tecnica di altissimo livello. Nulla è stato semplice, nulla è stato scontato. Accanto al recupero funzionale dei treni – prosegue – abbiamo voluto dare anche un segno forte di identità e visione, commissionando a un noto fotografo immagini straordinarie dell’Umbria che renderanno unici questi convogli con le nuove livree, capaci di attrarre migliaia e migliaia di turisti e di inserirsi pienamente nell’anello treno-bici del Cuore verde d’Italia. Tutti progetti voluti con determinazione dal sottoscritto e perseguiti con passione, dei quali sono orgoglioso. Molti dei progetti che abbiamo voluto, messo a terra e finanziato nel quinquennio 2019–2024 stanno oggi andando a buon fine. Altri, come il Nodo di Perugia, la Medioetruria, la stazione aeroporto, purtroppo, sono stati bloccati da invidia politica, ignoranza tecnica e ideologia irresponsabile: un vero peccato per l’Umbria

Ringrazio