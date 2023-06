Meeting di nuoto Tifernum Tiberinum, centro commerciale Castello omaggia gli atleti tifernati

Un gesto per dimostrare vicinanza alla realtà sportiva del territorio – Consegnati ai giovani atleti della squadra Cnat ’99 sacche brandizzate

Dimostrare vicinanza, con un gesto concreto, ai giovani atleti tifernati che partecipano al XXVI meeting di nuoto Tifernum Tiberinum, in programma a Città di Castello da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Con questo intento, giovedì 15 giugno, alla piscina comunale tifernate, il Centro Commerciale Castello ha regalato agli atleti della squadra Cnat ‘99 di Città di Castello uno zainetto brandizzato contenente bevande e integratori.

Un modo per fare sentire il calore e la presenza da parte della struttura commerciale verso giovani nuotatori che partecipano a quella che è una delle competizioni più longeve in Italia, tra le più importanti del settore in Umbria, che in questa edizione vede la presenza di circa 900 atleti di circa 40 società sportive provenienti da diverse parti della Penisola.

A consegnare le sacche agli atleti tifernati che vanno dai 10 ai 19 anni è stata Lucia Sannipoli, direttore del Centro commerciale Castello, in rappresentanza di tutti i commercianti della struttura di proprietà di GESPAC SRL gruppo Pac 2000A, alla presenza di Federico Cavargini, presidente Cnat ’99, che ha espresso un sentito ringraziamento al Centro Commerciale per il suo omaggio.

Tra i 70 atleti della squadra tifernate che disputano le gare in questo XXVI meeting di nuoto Tifernum Tiberinum spicca Sofia Napoli, vincitrice dei campionati italiani 400 e 800 stile libero che si sono svolti a Riccione nel marzo di quest’anno. Con lei in squadra ci sono, tra gli altri, 4 ragazzi che si sono classificati per gli stessi campionati italiani: Giacomo Cavargini, Sergio Gramma, Serena Fiorucci e Dino Gutanu.

Quest’ultimo è un atleta di nazionalità sia italiana che moldava e parteciperà con la nazionale moldava ai campionati europei Juniores che si svolgeranno a Belgrado (Serbia).

“Il Centro Commerciale Castello – ha commentato Lucia Sannipoli – è da sempre vicino al tessuto sportivo tifernate una realtà florida e vivace. Lo sport è importante e contiene in sé principi e valori sani, per questo ci piace accompagnare i giovani in questo percorso”.

Gli atleti tifernati che conseguiranno i migliori punteggi nell’ambito del meeting Tifernum Tiberinum saranno anche omaggiati con Gift Card del Centro.