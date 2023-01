Medicina rigenerativa, partnership tra Renova Biomed e JMedical: la ‘prima’ va in scena a Torino

L’azienda romano-perugina ha organizzato il primo corso formativo al centro medico della Juventus. Focus sui Nano innesti di tessuto adiposo per il loro ruolo di ringiovanimento e rigenerazione dei tessuti compromessi da malattie o traumi

Si accorciano le distanze tra Perugia e Torino e si aprono nuove strade nel campo dell’Educational nella medicina rigenerativa grazie alla partnership tra Renova Biomed e Jmedical. La prima è un’azienda che ha la sua sede operativa a Perugia – Sant’Andrea delle Fratte (quella legale è a Roma) e distribuisce prodotti medicali per la chirurgia plastica, medicina rigenerativa e terapia del dolore; il secondo è il centro medico privato che sorge sul lato est dell’Allianz Stadium, ad uso del club della Juventus ma anche della cittadinanza.

Tra i due soggetti, Renova Biomed e JMedical, è stata avviata nel 2021 una collaborazione che ha visto il suo ‘debutto’ ufficiale in pubblico in occasione del primo Corso di Medicina rigenerativa organizzato appunto da Renova Biomed tra il Jhotel e il Jmedical di Torino. Medici da tutta Italia, specialisti in Ortopedia, Terapia del dolore, Chirurgia plastica e Medicina dello sport, hanno partecipato all’evento formativo, supportato da relatori illustri e sessioni di live surgery. Tra questi il dottor Loris Pegoli, responsabile del Servizio di Chirurgia della mano del JMedical nonché del Centro della mano sportiva Istituti clinici Zucchi Monza, chirurgo che ha operato tra gli altri Mike Maignan, Giorgio Petrosyan, Shavon Shields, Sofia Goggia e molti altri atleti d’elite.

Fra i relatori anche Angelo Trivisonno, specialista in chirurgia plastica e medicina rigenerativa presso l’Università Cattolica di Roma, Federico Usuelli, responsabile Ortopedia caviglia e piede all’Humanitas San Pio X di Milano, Eugenio Bartoleschi, responsabile di Medicina rigenerativa all’Ospedale San Giuseppe di Arezzo, Annarosa Arcangeli, professoressa di Patologia generale all’Università di Firenze, e Armando Del Prete, moderatore dell’incontro, dirigente medico ortopedico presso il Cto Careggi di Firenze e dottore di ricerca in Scienze cliniche all’Università di Firenze.

Il corso ha messo in evidenza l’importanza delle cellule staminali mesenchimali da ‘grasso’ per il loro ruolo di ringiovanimento e rigenerazione dei tessuti. Il tessuto adiposo, infatti, viene utilizzato non solo per la liposuzione o il lipofilling, ma anche in Ortopedia, Medicina dello sport, Terapia del Dolore, Urologia, Chirurgia generale, Chirurgia Maxillo-facciale, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Chirurgia vascolare, Dermatologia ed altre branche della medicina. Oggi il medico ha a disposizione prodotti in grado di rivitalizzare e rigenerare tessuti molli, come tendini e cartilagini compromessi da malattie o traumi, attraverso il prelievo del tessuto adiposo autologo del paziente e il successivo innesto con appositi kit procedurali.