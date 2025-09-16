McDonald’s apre un nuovo ristorante a Spoleto

Il ristorante ha assunto 40 persone, generando valore economico e sociale per il territorio locale

Apre oggi martedì 16 settembre il nuovo ristorante McDonald’s di Spoleto, situato in via dei Filosofi. Decimo McDonald’s in provincia, ha portato a 40 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Spoleto e dall’area limitrofa.

Questa mattina si è tenuta una festa di inaugurazione aperta a tutti, con taglio del nastro alla presenza del Sindaco Andrea Sisti e dell’Assessore con deleghe Marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale, Giovanni Angelini Paroli.

«Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Spoleto», commenta Flaviano Bazzucchi, Licenziatario McDonald’s. «Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di continuare a offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra nuova offerta di ristorazione in questa parte della città, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale».

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 224 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai nostri clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane.

Il ristorante ha una doppia corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.

Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.

Il nuovo McDonald’s sarà aperto tutti i giorni dalle 7:00 alla 1:00; la corsia McDrive sarà disponibile da domenica a giovedì dalle 7:00 alle 3:00, venerdì e sabato h24. Nel locale, sarà attivo anche il servizio di McDelivery.