Matteo Salvini a Narni per incontrare i cittadini

Matteo Salvini sarà in Umbria la mattina di mercoledì 8 giugno

Il segretario federale della Lega ha in programma un doppio appuntamento: a Narni, dalle ore 10, presso Lo Scalo 82 in via Tuderte 430/A (Narni Scalo) e a Todi dalle ore 12, in Piazza Bartolomeo D’Alviano (Piazzetta della Rua) per incontrare i cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative previste per domenica 12 giugno.

“Ringraziamo Matteo Salvini che dimostra ancora una volta grande attenzione al nostro territorio e, come accaduto più volte in passato, non è voluto mancare per sostenere la corsa della Lega in Umbria – spiega il segretario regionale On. Virginio Caparvi – Il 12 giugno è una data importante in cui i cittadini saranno chiamati a eleggere l’Amministrazione comunale di Narni e Todi, città dove la Lega è presente con una sua lista di candidati a supporto del sindaco sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Lo stesso giorno – ricorda Caparvi – avremo l’occasione di contribuire a cambiare in meglio il futuro del Paese votando “sì” ai cinque quesiti del referendum di riforma della giustizia”.