L’episodio, subito segnalato dal Comune alla Usl Umbria 1, si è verificato martedì 30 settembre

In riferimento al rinvenimento di un piccolo verme in una porzione di cibo presso una mensa scolastica a Marsciano, avvenuto martedì 30 settembre, il Comune di Marsciano, consapevole della gravità dell’episodio e del disagio occorso, precisa che, appena informato dell’accaduto da parte della ditta che da molti anni fornisce il servizio di preparazione dei cibi, del loro trasporto e dello sporzionamento presso le mense, ha immediatamente provveduto ad informare e attivare il servizio competente della Usl Umbria 1, il quale ha avviato le necessarie verifiche, tuttora in corso, al fine di accertare i fatti e individuare le responsabilità del caso.

Allo stesso tempo l’Ente ha richiesto un più dettagliato resoconto sull’accaduto alla ditta che fornisce il servizio. Appena disponibili, tali informazioni saranno dall’Ente immediatamente condivise anche con il Comitato Mensa e saranno presi, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi di episodi di questo tipo e garantire la tutela dei bambini e di tutto il personale della scuola.

Ulteriori comunicazioni, a partire dai risultati delle verifiche della Usl, saranno fatte appena disponibili. In attesa delle verifiche in corso e degli approfondimenti richiesti, il servizio di mensa scolastica sta regolarmente funzionando su tutti i plessi del territorio.