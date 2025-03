Attivate due nuove corse, in andata e ritorno, che collegano il capoluogo con la località Cerro e sono stati rimodulati gli orari delle corse già attive

A partire da lunedì 10 marzo sarà potenziato con due nuove corse e nuove fermate il servizio di trasporto urbano locale che dalla metà di gennaio è stato attivato tutti lunedì mattina per collegare il capoluogo con le principali frazioni del territorio comunale. In particolare, le nuove corse, in andata e ritorno, collegano Marsciano, da piazza Karl Marx, con la località di Cerro, con un percorso ad anello che prevede 7 fermate tra cui due nuove in via Carlo Faina e in via Antonio Ranocchia nella zona industriale del capoluogo. La prima corsa parte alle ore 09.00 per arrivare al Cerro alle 09.08 e ritornare a piazza Karl Marx alla 09.13. La seconda parte alle 12.30 e ritorna a Marsciano alle 12.43.

L’attivazione di queste corse comporterà lo slittamento di circa 15 minuti degli orari delle due corse già esistenti che, sempre con un percorso ad anello, collegano Marsciano con le frazioni. La partenza della prima corsa sarà quindi alle 09.15, per fare ritorno a Marsciano alle 10.26, mentre la seconda corsa partirà da piazza Karl Marx alle ore 12.45 e vi farà ritorno alle ore 13.56.

Come sottolinea il vicesindaco Sergio Pezzanera, “stiamo riscontrando un crescente interesse per questo collegamento attivato il lunedì mattina, giorno in cui si svolge il mercato settimanale a Marsciano. E contiamo, proseguendo nell’attività di comunicazione, di portare a conoscenza del nuovo servizio sempre più cittadini, in particolare tra coloro che, non avendo altri mezzi di spostamento, ne trarrebbero un grande vantaggio. Questo potenziamento con il collegamento della località Cerro è anch’esso frutto di questa fase di avvio e sperimentazione del servizio e di ascolto delle esigenze di chi lo potrebbe utilizzare. I cambiamenti introdotti non fanno altro che favorire l’accesso al servizio da parte di un maggior numero di potenziali utenti”.

L’Amministrazione rinnova quindi l’invito a tutti i cittadini a usare questo collegamento con il capoluogo il lunedì mattina, ricordando che il costo del biglietto per una corsa è di soli 1,30 euro (che salgono a 1,50 euro se il biglietto viene fatto a bordo) e che la fermata di partenza e arrivo delle corse, essendo piazza Marx occupata dai banchi del mercato è all’angolo tra via F.lli Ceci e via Buozzi.

Tutte le informazioni sulla linea che collega Marsciano alle frazioni (linea E233) con orari e fermate di tutte le corse attive sono disponibili sul sito web di BusItalia all’indirizzo https://www.fsbusitalia.it/content/dam/fsbusitalia/documenti/umbria/orari/invernali_2024-2025/012-Extra_Perugia_Ann_Bacino1.PDF (la tabella sarà aggiornata nei prossimi giorni) e sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/it/news/potenziato-il-trasporto-pubblico-di-collegamento-delle-frazioni-con-il-capoluogo-attivo-il-lunedi-mattina?type=2