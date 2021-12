Marsciano: nuove misure per il contenimento del contagio sul territorio

Le misure, tra cui l’obbligo di mascherina anche all’aperto, sono vigenti, salvo proroghe, dal 20 dicembre 2021 fino a tutto il 6 gennaio 2022

Con una ordinanza sindacale in vigore dal 20 dicembre 2021, il Comune di Marsciano ha adottato misure urgenti di prevenzione sul territorio comunale per contrastare l’attuale fase pandemica da Covid-19 che si sta caratterizzando per un aumento del numero dei contagi, a livello nazionale come pure locale. Alla data odierna del 20 dicembre, infatti, sul territorio comunale si registrano 48 persone positive al coronavirus, di cui una ricoverata in reparto Covid e 14 assistite a domicilio, e 44 persone in isolamento fiduciario.

Il testo completo dell’ordinanza, con il dettaglio dei provvedimenti adottati, è consultabile su https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2428.html.

Queste le misure adottate dall’Ente che resteranno in vigore, slavo proroghe, fino a tutto il 6 gennaio 2022:

obbligo per tutte le persone di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, sia su suolo pubblico che privato ma aperto al pubblico, ivi comprese le pertinenze/adiacenze delle attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono esclusi dal presente obbligo i minori di anni 6 ed i soggetti con particolari condizioni fisiche esentati in base alle disposizioni ministeriali;

l’autorizzazione allo svolgimento di eventi/manifestazioni/veglioni, in qualsiasi modo denominati, in luoghi al chiuso (sia pubblici che privati ma aperti al pubblico) oltre alle istanze e comunicazioni obbligatorie in base alle vigenti normative in materia di pubblici spettacoli e intrattenimento, è in ogni caso sottoposta al preventivo parere vincolante del Centro operativo comunale (Coc) il quale, in base alla situazione epidemiologica, alle indicazioni dell’autorità sanitaria e alle caratteristiche dell’evento sottoposto a parere, potrà prescrivere ulteriori misure, porre limitazioni al numero dei partecipanti e, nei casi ove si verifichino condizioni che non garantiscano il rispetto delle misure di prevenzione, esprimere il diniego allo svolgimento. La presente misura si applica anche a manifestazioni ed eventi eventualmente già programmati o autorizzati precedentemente all’entrata in vigore del presente provvedimento.

Il Comune raccomanda anche ai titolari e gestori delle attività economiche di operare con la massima attenzione e senso di responsabilità circa l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di Certificazione verde e ricorda che su tutto il territorio sono in corso, da parte delle Forze dell’Ordine, coordinate dalla Prefettura di Perugia, e della Polizia locale specifici controlli per la verifica degli obblighi inerenti alla Certificazione verde nei luoghi e presso le attività ove questa è obbligatoria.

A tutta la popolazione, inoltre, il Comune chiede, in vista del periodo natalizio, di mantenere alta l’attenzione sui comportamenti individuali e collettivi, riducendo il più possibile i momenti di aggregazione in luoghi chiusi, soprattutto in presenza di soggetti non ancora vaccinati. In particolare, i giovani, che in questo momento sono i più esposti al contagio, durante le prossime vacanze sono chiamati ad evitare assembramenti e adempiere all’obbligo dell’uso delle mascherine anche all’aperto.

Il Comune ricorda inoltre che l’inosservanza di tali provvedimenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 3.000,00 e la notizia di reato all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice di procedura penale.