Marsciano, iniziati i lavori per installazione impianto semaforico a Schiavo

all’altezza dell’intersezione con via Carlo Pisacane e via Massimo d’Azeglio

Sono iniziati, nel quartiere di Schiavo, a Marsciano, i lavori per l’installazione di un impianto semaforico lungo la strada provinciale n. 375 che attraversa il quartiere, all’altezza dell’intersezione con via Carlo Pisacane e via Massimo d’Azeglio.

L’opera, per un importo complessivo di 70mila euro, è finanziata dalla Provincia di Perugia per 60mila euro cui si aggiunge il contributo di 10mila euro del Comune di Marsciano. Nei prossimi giorni sarà completata la parte edile dell’intervento con l’installazione dei pali e i collegamenti con la rete elettrica. Quindi, una volta installati i semafori, l’impianto, per circa 2 settimane, resterà con luce arancione lampeggiante prima di entrare effettivamente in servizio, presumibilmente intorno alla metà di ottobre. Si tratta di un impianto che sarà regolato in modo da tenere conto dei flussi veicolari che interessano l’incrocio, sia sulla provinciale che sulle due strade comunali, per garantire la migliore fluidità possibile del traffico.

“Da molti anni – sottolinea il sindaco Michele Moretti – la comunità lamenta la pericolosità di questo incrocio, testimoniata, purtroppo, da continui incidenti più o meno gravi. Con l’impianto semaforico diamo, finalmente, una risposta concreta che permetterà di superare la criticità di un tratto di strada caratterizzato da importanti volumi di traffico sia veicolare che pedonale. Questo intervento, infatti, è stato sin da subito al centro della nostra azione di governo e, a differenza di quanto avvenuto nella scorsa consiliatura, siamo riusciti a portare a casa questo importante risultato a poco più di un anno dal nostro insediamento, grazie ad una sapiente opera di confronto costruttivo con la Provincia e ad una attività di partecipazione che l’Amministrazione ha fatto con la popolazione del quartiere. Ringrazio, quindi, gli uffici comunali, per il lavoro portato avanti in questi mesi, e la Provincia di Perugia che, con il presidente Massimiliano Presciutti, ha subito compreso l’importanza di questo intervento per migliorare la sicurezza della viabilità nel quartiere di Schiavo”.