Marsciano, il Comune ottiene 80mila euro per abbattimento barriere architettoniche in tre scuole

Il Comune di Marsciano ha ottenuto il finanziamento di tre importanti interventi di abbattimento di barriere architettoniche presso edifici scolastici, con risorse a valere sul Fondo interventi straordinari in materia di edilizia scolastica. Le tre opere, con le quali l’Ente ha partecipato al bando promosso dalla Regione Umbria, riguardano i plessi della scuola primaria di Papiano, e delle scuole primarie dei quartieri di Schiavo e di Ammeto a Marsciano.

I lavori di abbattimento delle barriere, per un ammontare complessivo sui tre plessi di 80mila euro, sono finalizzati a rendere tutti gli ambienti, interni ed esterni, fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria, attraverso una serie di intervertenti che, in base alle necessità dei vari plessi, prevedono l’installazione di montascale, l’adeguamento degli accessi e dei percorsi pedonali, la realizzazione e l’adeguamento di locali igienici, l’installazione di ausili per utenti ipovedenti, la realizzazione di nuovi parapetti e corrimano, l’adeguamento degli impianti e il potenziamento della segnaletica luminosa, acustica e tattile.

“Il finanziamento di questi tre progetti – spiegano gli assessori del Comune di Marsciano alla scuola, Chiara Tomassoni, e ai lavori pubblici Sergio Berti – ci permette di iniziare subito a dare concreta attuazione a quello che è il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, redatto dal Comune e attualmente in corso di partecipazione con i cittadini che fino al 13 ottobre potranno far pervenire le loro osservazioni. Andremo a superare alcune delle criticità di accessibilità di questi 3 plessi, rendendoli più funzionali e inclusivi per tutta la popolazione scolastica, dagli studenti agli operatori. Il ringraziamento dell’Amministrazione va, quindi, agli uffici comunali per il lavoro fatto che ci ha permesso di cogliere questa fondamentale opportunità di finanziamento”.

Ora gli uffici procederanno con la realizzazione dei progetti esecutivi e quindi, a seguire, con l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori.