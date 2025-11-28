Marsciano, attivazione semaforo nel quartiere di Schiavo lungo la SP 375

In funzione dal pomeriggio di mercoledì 3 dicembre

Dal pomeriggio di mercoledì 3 dicembre sarà in funzione il nuovo impianto semaforico presente nel quartiere di Schiavo, a Marsciano, lungo la strada provinciale n. 375. Il semaforo, che nelle scorse settimane ha mantenuto una luce arancione lampeggiante, regola il traffico all’altezza dell’intersezione della strada provinciale con via Carlo Pisacane e via Massimo d’Azeglio. L’opera è stata finanziata dalla Provincia di Perugia per 60mila euro cui si è aggiunto un contributo di 10mila euro del Comune di Marsciano. L’orario di funzionamento dell’impianto va dalle ore 07.00 alle ore 23.00, mentre nelle ore notturne sarà attivo il segnale lampeggiante.

“Questo impianto, che diventa ora pienamente operativo – spiega il vicesindaco con delega alla viabilità Sergio Pezzanera – è la risposta ad un annoso problema di sicurezza che ha caratterizzato quel tratto di strada particolarmente trafficato nel quartiere di Schiavo. La modalità di funzionamento del semaforo tiene conto dei flussi veicolari che interessano la strada provinciale e le due strade comunali, in modo da garantire la sicurezza di veicoli e pedoni mantenendo la migliore fluidità possibile del traffico. Invitiamo quindi tutti a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente e a rispettare il codice della strada”.

Nei giorni scorsi sono anche iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale nel quartiere di Schiavo, lungo i tratti di strada che erano stati interessati dagli interventi sull’acquedotto da parte di Umbra Acque. Il rifacimento dell’asfalto va a ripristinare condizioni ottimali di percorribilità su tutte le vie interessate a partire proprio dalla provinciale 375 che attraversa il quartiere.