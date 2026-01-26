Marsciano, arrestato 22enne per resistenza a pubblico ufficiale

L’uomo è stato bloccato dai Carabinieri con spray al peperoncino

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Todi (PG) hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, di nazionalità tunisina, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca.

In seguito a una segnalazione pervenuta nottetempo al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 della locale Centrale Operativa, l’equipaggio in turno dell’Aliquota Radiomobile è stato inviato in Marsciano, nei pressi di un bar del centro cittadino, dove era stata indicata la presenza di un giovane con atteggiamenti molesti e aggressivi nei confronti di alcuni avventori.

All’arrivo dei militari, l’uomo, che si trovava all’esterno del bar, si è scagliato contro di loro tentando di sferrare al loro indirizzo calci e pugni, oltre che proferire frasi minacciose.

I Carabinieri, al fine di neutralizzare l’interessato in tale stato di agitazione, lo hanno prontamente bloccato rendendolo inoffensivo, facendo ricorso all’utilizzo del cd. “spray al peperoncino”, senza che vi fossero ulteriori conseguenze per alcuno.

Durante la perquisizione personale lo stesso è stato trovato in possesso di un coltello, che è stato sottoposto a sequestro.

I Carabinieri, al termine degli accertamenti di rito, in forza dei rilevanti elementi indiziari acquisiti, hanno arrestato il predetto per le ipotesi di reato suindicate, per poi tradurlo al carcere di Spoleto, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto (PG), informato al riguardo.

La persona sottoposta ad indagini si presume innocente.