Mariquita, nuovo centro sportivo polivalente a Deruta

I sette campi si sviluppano, con tutti i servizi connessi, su un superficie di oltre un ettaro lungo la superstrada E45

Deciso salto di qualità nell’impiantistica sportiva a servizio dei residenti di Deruta e della media valle del Tevere. Sabato 10 gennaio, infatti, è in programma l’inaugurazione del nuovo centro sportivo “Mariquita” realizzato, grazie ad un accordo pubblico-privato, lungo la superstrada E45, ubicazione che lo rende appunto facilmente raggiungibile e quindi al servizio di un territorio molto ampio al centro dell’Umbria.

Il centro sportivo, che si sviluppa su un’area di oltre un ettaro, si caratterizza per la presenza di tre campi da padel, due campi di tennis e un campo da beach volley, tutti coperti in inverno, oltre ad un campo polivalente da tennis e calcetto sempre all’aperto.

Il complesso, realizzato all’insegna del comfort degli spazi, delle superfici di gioco e del suo utilizzo tutto l’anno, con campi riscaldati d’inverno e raffrescati d’estate, si presenta come un polo moderno e polifunzionale completo di punto ristoro e spazi per attività sociali, al fine di valorizzare la socialità in tutti i suoi aspetti.

Per Deruta è un sogno che si realizza dopo decenni

– dichiara il Sindaco di Deruta Michele Toniaccini –

e al quale, come Amministrazione comunale, siamo riusciti a dare forma ottimale grazie ad un accordo convenzionale pluriennale che ha visto l’investimento a carico del privato a fronte della messa a disposizione dell’area da parte dell’ente locale

Sabato, alle 15:30, si terrà il taglio del nastro, alla presenza del primo cittadino e della Giunta, dell’ideatore e presidente del centro sportivo Matteo Perelli, e del giornalista di Sky Sport Alessandro Lupi. A seguire verranno aperti entrambi gli ingressi per dare la possibilità di visitare il centro nella sua interezza e i singoli campi da gioco, dove saranno in corso le prime partite programmate a favore di pubblico. Prevista anche una speciale sfida sui campi di padel tra il Sindaco Michele Toniaccini e l’imprenditore Matteo Perelli, a suggellare il raggiungimento dell’obiettivo.

Occupato stabilmente nella realizzazione del centro sportivo, che sarà aperto anche domenica 11 gennaio

– anticipa Matteo Perelli, titolare insieme ai soci Teresa Mari, Marco Brenci e Arben Leka –

uno staff di sei persone pronto ad accogliere appassionati di sport, studenti, famiglie e gruppi di amici in cerca di spazi per attività ricreative e sociali

La palazzina servizi, oltre agli spogliatoi, prevede anche un’area bar/ristoro che funzionerà da reception per l’accesso a tutti i campi. Sulla sua copertura un impianto fotovoltaico che garantirà la sostenibilità energetica del “Mariquita”. Posto in prossimità del nuovo polo scolastico, il centro sportivo potrà costituire un valore aggiunto anche per l’ampliamento dell’offerta degli istituti d’istruzione cittadini.