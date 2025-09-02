Marchetti (Lega): “Iniziativa dedicata alla presentazione contenuti DL Sicurezza”

Il tour nazionale promosso dal Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega farà tappa all’Hotel Giò di Perugia

“La sicurezza è da sempre una delle priorità assolute della Lega, un tema fondamentale per la tutela dei cittadini e per garantire libertà e legalità in ogni territorio. Per questo motivo, giovedì 4 settembre alle ore 18.00 presso l’Hotel Giò di Perugia – spiega in una nota il Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti si svolgerà l’iniziativa ‘Presentazione contenuti DL Sicurezza’, appuntamento inserito all’interno del tour nazionale promosso dal Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega.

L’incontro vedrà la partecipazione di Lorenzo Mattioni, Responsabile Regione Umbria Dipartimento Sicurezza e Immigrazione Lega e Commissario Comunale Lega Perugia, dei consiglieri regionali della Lega Enrico Melasecche e Donatella Tesei, dei colleghi Virginio Caparvi e Gianni Tonelli, Responsabile Dipartimento Sicurezza e Immigrazione Lega, che ringrazio in modo particolare per l’impegno con cui sta portando avanti in tutta Italia questo ciclo di incontri dedicati a un tema cruciale per il nostro Paese.

Abbiamo fortemente voluto e elaborato al decreto sicurezza, perché per noi della Lega la sicurezza non è uno slogan, ma un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni. La Lega continuerà ad adoperarsi con determinazione per garantire ordine, legalità e protezione a famiglie, imprese e comunità locali”.