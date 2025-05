Marchetti (Lega): “AST Terni, accordo di programma in dirittura d’arrivo”

“un passo concreto verso il rilancio”

“L’annuncio della sottoscrizione dell’accordo di programma per l’AST entro fine maggio, rappresenta una tappa fondamentale per il futuro della siderurgia ternana e dell’intero sistema industriale regionale e nazionale. Il confronto costruttivo avvenuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy conferma l’impegno concreto del Governo, delle istituzioni territoriali, del Gruppo Arvedi e delle parti sociali nel dare attuazione a un progetto ambizioso e strategico, a cui anche la Regione Umbria, sotto la guida della Lega e di Donatella Tesei, ha fortemente contribuito”. Così il segretario regionale Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.

“L’investimento previsto, pari a 560 milioni di euro, di cui 70 messi a disposizione dal Governo – prosegue Marchetti – non solo testimonia l’attenzione verso il comparto siderurgico, ma garantisce interventi di modernizzazione degli impianti, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, elementi essenziali per rafforzare la competitività dell’impianto ternano.

A guidare questo percorso è una visione chiara: tutelare l’occupazione, promuovere lo sviluppo sostenibile e consolidare il ruolo dell’AST nel panorama industriale nazionale. Il progetto punta anche su infrastrutture moderne, su soluzioni produttive all’avanguardia e sulla valorizzazione del capitale umano, per rendere il sito un punto di riferimento della siderurgia italiana.

La Lega Umbria, da sempre vicina alle istanze del territorio, sostiene con determinazione un percorso che coniuga rilancio economico e responsabilità sociale. Grazie al lavoro di squadra avviato da anni tra Governo, Regione Umbria a guida Lega e attori coinvolti, ci avviciniamo al traguardo di un’intesa che potrà tradursi in risultati tangibili per la nostra regione e per il Paese intero”.