Mantignana, approvato progetto per riqualificazione parcheggio centrale

Approvato dall’amministrazione comunale di Corciano il progetto definitivo per la riqualificazione del parcheggio pubblico situato nel cuore di Mantignana, tra il palazzetto dello sport, i campi da calcio, il circolo ricreativo e le scuole, per il quale sono stati stanziati 160.000 euro.

«È un intervento atteso e necessario – così il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti – che restituirà dignità e funzionalità a uno spazio vissuto ogni giorno da centinaia di persone. Nel 2025 non era più accettabile lasciare in quelle condizioni un’area così importante per la vita del paese».

Il progetto prevede non solo la sistemazione dei posti auto, ma anche l’installazione di nuovi lampioni, la realizzazione di aiuole e la messa a dimora di alberi, per rendere l’area più sicura, ordinata e gradevole.

«Sarà un luogo più bello e accogliente – aggiunge il primo cittadino – perché Mantignana merita spazi curati, pensati per le persone e le comunità che li vivono ogni giorno».

«Siamo orgogliosi di poter realizzare un intervento che migliorerà concretamente la qualità della vita dei cittadini – commenta Stefano Gabrielli, assessore ai Lavori pubblici – La riqualificazione del parcheggio non riguarda solo l’aspetto estetico, ma anche la sicurezza e la funzionalità, elementi fondamentali per uno spazio così centrale e frequentato. Ogni intervento come questo è parte di una visione più ampia, che punta a rendere il nostro territorio più sicuro, curato e realmente vivibile per chi lo abita».