Manifestazione con corteo di trattori lunedì 19 gennaio: possibili rallentamenti al traffico tra le 10 e le 14

Il Comune di Perugia informa la cittadinanza che lunedì 19 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 14, si potranno verificare rallentamenti e temporanee chiusure al traffico in diverse zone del territorio comunale a causa della  manifestazione con un corteo di trattori dell’associazione Dati, Difesa Agricoltura Allevatori.

Il corteo interesserà varie arterie stradali del capoluogo e delle aree limitrofe; al passaggio dei mezzi agricoli è prevista la chiusura temporanea delle strade interessate, per il tempo strettamente necessario al transito, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

Percorso di andata – strade interessate

  • Lidarno
  • Strada Ranco
  • SP 247
  • Aeroporto Sant’Egidio
  • Strada Ospedalone (Collestrada)
  • Via della Valtiera
  • Via Gustavo Benucci
  • Via dei Trasporti
  • Strada dei Loggi
  • Strada Tuderte
  • Strada Marscianese
  • Strada San Vetturino
  • Via Settevalli fino alla rotatoria con via Tuzi

Percorso di ritorno

  • Via Settevalli
  • Via Piccolpasso
  • Via Settevalli
  • Strada dei Loggi
  • Via Giacomo Brodolini
  • Via Adriatica
  • Via Alessandro Manzoni
  • Via della Valtiera
  • Collestrada – Strada Ospedalone San Francesco
  • Strada Padre Pio in direzione Bastia

La manifestazione si svolgerà in forma pacifica, come già avvenuto in precedenti occasioni analoghe.

Il Comune invita i cittadini a limitare gli spostamenti nelle fasce orarie indicate, a utilizzare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni fornite dalla Polizia Locale e dalle forze dell’ordine presenti sul posto.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere diffusi attraverso i canali istituzionali dell’Ente.

         

