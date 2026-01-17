Manifestazione con corteo di trattori lunedì 19 gennaio: possibili rallentamenti al traffico tra le 10 e le 14

Il Comune di Perugia informa la cittadinanza che lunedì 19 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 14, si potranno verificare rallentamenti e temporanee chiusure al traffico in diverse zone del territorio comunale a causa della manifestazione con un corteo di trattori dell’associazione Dati, Difesa Agricoltura Allevatori.

Il corteo interesserà varie arterie stradali del capoluogo e delle aree limitrofe; al passaggio dei mezzi agricoli è prevista la chiusura temporanea delle strade interessate, per il tempo strettamente necessario al transito, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

Percorso di andata – strade interessate

Lidarno

Strada Ranco

SP 247

Aeroporto Sant’Egidio

Strada Ospedalone (Collestrada)

Via della Valtiera

Via Gustavo Benucci

Via dei Trasporti

Strada dei Loggi

Strada Tuderte

Strada Marscianese

Strada San Vetturino

Via Settevalli fino alla rotatoria con via Tuzi

Percorso di ritorno

Via Settevalli

Via Piccolpasso

Via Settevalli

Strada dei Loggi

Via Giacomo Brodolini

Via Adriatica

Via Alessandro Manzoni

Via della Valtiera

Collestrada – Strada Ospedalone San Francesco

Strada Padre Pio in direzione Bastia

La manifestazione si svolgerà in forma pacifica, come già avvenuto in precedenti occasioni analoghe.

Il Comune invita i cittadini a limitare gli spostamenti nelle fasce orarie indicate, a utilizzare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni fornite dalla Polizia Locale e dalle forze dell’ordine presenti sul posto.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere diffusi attraverso i canali istituzionali dell’Ente.