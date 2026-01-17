Manifestazione con corteo di trattori lunedì 19 gennaio: possibili rallentamenti al traffico tra le 10 e le 14

Il Comune di Perugia informa la cittadinanza che lunedì 19 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 14, si potranno verificare rallentamenti e temporanee chiusure al traffico in diverse zone del territorio comunale a causa della manifestazione con un corteo di trattori dell’associazione Dati, Difesa Agricoltura Allevatori.
Il corteo interesserà varie arterie stradali del capoluogo e delle aree limitrofe; al passaggio dei mezzi agricoli è prevista la chiusura temporanea delle strade interessate, per il tempo strettamente necessario al transito, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.
Percorso di andata – strade interessate
- Lidarno
- Strada Ranco
- SP 247
- Aeroporto Sant’Egidio
- Strada Ospedalone (Collestrada)
- Via della Valtiera
- Via Gustavo Benucci
- Via dei Trasporti
- Strada dei Loggi
- Strada Tuderte
- Strada Marscianese
- Strada San Vetturino
- Via Settevalli fino alla rotatoria con via Tuzi
Percorso di ritorno
- Via Settevalli
- Via Piccolpasso
- Via Settevalli
- Strada dei Loggi
- Via Giacomo Brodolini
- Via Adriatica
- Via Alessandro Manzoni
- Via della Valtiera
- Collestrada – Strada Ospedalone San Francesco
- Strada Padre Pio in direzione Bastia
La manifestazione si svolgerà in forma pacifica, come già avvenuto in precedenti occasioni analoghe.
Il Comune invita i cittadini a limitare gli spostamenti nelle fasce orarie indicate, a utilizzare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni fornite dalla Polizia Locale e dalle forze dell’ordine presenti sul posto.
Ulteriori aggiornamenti potranno essere diffusi attraverso i canali istituzionali dell’Ente.