Manifestazione a Marsciano per il riconoscimento dello Stato di Palestina

Sul Municipio di Marsciano è esposta la bandiera della Palestina. L’iniziativa si è svolta durante una manifestazione promossa dal Comune di Marsciano giovedì 12 giugno alle ore 19.00 per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina. All’evento, insieme al sindaco, alla Giunta e a membri del consiglio comunale, hanno preso parte cittadini e associazioni locali oltre ad una rappresentanza dell’associazione L’Umbria della Pace che ha anche donato la bandiera esposta sulla facciata del Municipio.

“Abbiamo voluto organizzare questo evento – ha affermato il sindaco Michele Moretti, ringraziando tutti i presenti per la partecipazione – per dare seguito alla mozione ‘Fermare le Guerre’ votata lo scorso dicembre dal Consiglio comunale e ribadire, quindi, l’impegno dell’Ente a porre fine alle violazioni del diritto internazionale in corso, da parte di Israele, nei territori di Gaza e della Cisgiordania. Una iniziativa fatta con convinzione perché crediamo nella pace e nei diritti delle persone. È in questa ottica che riteniamo assolutamente necessario il riconoscimento dello Stato di Palestina quale primo passo da compiere, da parte della comunità internazionale, verso la soluzione 2 popoli, 2 Stati, unica via per portare stabilità e giustizia in tutta la regione”.