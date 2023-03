Maltratta la madre e la sorella, arrestata a Trevi

La donna voleva il denaro per comprare la droga

Avrebbe sottoposto ad atti di violenza morale e psicologica la madre e la sorella minore, tenendo nei loro confronti atteggiamenti minacciosi ed aggressivi, una donna arrestata a Trevi dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Spoleto.

Le indagini dei carabinieri, avviate a seguito delle denunce da parte della madre, hanno accertato una serie di atteggiamenti violenti nei confrotni delle due vittime nel periodo gennaio 2022-gennaio 2023.

Il movente di tali comportamenti, che si consumavano all’interno delle mura domestiche – spiega l’Arma – era causato dalle continue richieste di denaro della donna per acquistare sostanze stupefacenti.

In una circostanza l’indagata ha spintonato la madre, in un’altra l’ha aggredita verbalmente con parole offensive e contestualmente danneggiava gli oggetti presenti in casa, in un’altra ancora le ha lanciato una sedia addosso, senza colpirla.

L’ultimo episodio risale ad una notte in cui l’indagata, dopo essere rientrata tardi a casa in stato di alterazione, avrebbe iniziato a bussare alla porta della camera della sorella minore per costringerla ad aprire. In quella circostanza le vittime hanno dovuto richiedere l’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, sono riusciti a riportare la calma.

La donna è stata accompagnata in una struttura specializzata dove sconterà il periodo di detenzione domiciliare.