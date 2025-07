Maltempo: Vigili del Fuoco in intervento tra Perugia e Pierantonio

Dalle prime ore di oggi i Vigili del Fuoco sono impegnati per numerosi interventi legati al maltempo che ha interessato l’area compresa tra Perugia e Pierantonio.

Tutte le squadre disponibili — quelle della Centrale di Perugia, del distaccamento di Corso Cavour e del Distaccamento di Città di Castello sono attualmente al lavoro per gestire le richieste pervenute alla Sala Operativa.

La maggior parte degli interventi riguarda rami pericolanti, infiltrazioni d’acqua e danni minori causati dalle forti piogge, senza particolari criticità. Si segnala tuttavia un episodio a Pierantonio, dove alcune persone si trovavano all’interno di un’autovettura rimasta bloccata in un sottopasso: le squadre stanno intervenendo in questo momento.

Al momento restano da evadere circa una decina di richieste, e si prevede di riuscire a riportare la situazione alla normalità nel corso della giornata.

Seguiranno aggiornamenti.