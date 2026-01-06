Maltempo, nevicate anche in Umbria: il sistema regionale di Protezione civile attivo nel monitoraggio e coordinamento dalla serata di ieri

Comuni e Province al lavoro per ridurre disagi

(Aun) – Perugia 6 gen. 026 – Sin dal pomeriggio di ieri la protezione civile regionale è in azione nel coordinamento, monitoraggio e controllo delle situazioni su tutta la regione, attualmente in presenza di condizioni meteorologiche avverse che interessano il territorio umbro, in particolare la provincia di Perugia, che si estrinsecano in nevicate più accentuate nelle aree interne e collinari della Regione, con conseguente rischio idraulico e idrogeologico oltre a quello per neve e ghiaccio.

Le zone interessate dalle nevicate riguardano: Gubbio, Gualdo Tadino, Alto Valle Tiberina, Castel Rigone e Cima di Tuoro, Corciano, Lisciano Niccone, Nocera Umbra e Colfiorito, Panicale – Paciano, Città della Pieve e parte del comune di Perugia.

L’evoluzione della perturbazione è legata anche ad un generale abbassamento delle temperature sta interessando l’Italia centrale con fenomeni in esaurimento nel corso della serata. Sono attesi fenomeni residui nel corso della prossima nottata e della mattinata di domani lungo le aree appenniniche e dei Sibillini della nostra Regione a prevalente carattere nevoso.

La Protezione civile regionale già da stanotte ha attivato le procedure di monitoraggio e coordinamento con i Comuni, le Province, le strutture operative e i gestori dei servizi essenziali, e sta garantendo la piena operatività del sistema di prevenzione e di pronto intervento, con particolare attenzione alla viabilità, alle infrastrutture strategiche e alla sicurezza delle persone. Responsabili e reperibili, in contatto con la Presidente della Regione Stefania Proietti, sono in costante contatto con i Comuni (alcuni COC come Spello e Terni sono aperti da ieri) e con autorità territoriali ed enti di servizio, per gestire al meglio le criticità, che a tuttora seppure diffuse rientrano in situazioni di allerta gialla.

Sono stati segnalati guasti sulla rete elettrica per circa 200 utenze a Città di Castello, a Gualdo Tadino, a Fossato di Vico, a Monte Santa Maria tiberina e Costacciaro, e la Protezione Civile Regionale, in contatto con i sindaci, sta seguendo le squadre operative che stanno ripristinando il servizio.

La Protezione Civile Regione ha coadiuvato le Amministrazioni Locali ricordando di attivare quanto previsto dal Piano Comunale per i rischi previsti dal documento di allerta e di provvedere quanto più possibile allo sgombro della neve nelle strade comunali ove presente.

La Regione inoltre invita la popolazione a prestare la massima attenzione, a limitare gli spostamenti non necessari, a utilizzare pneumatici invernali o catene da neve e a seguire le indicazioni delle autorità locali e degli organi di protezione civile, oltre a prestare massima attenzione al rischio idrogeologico e geologico conseguente anche alle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Si raccomanda inoltre di consultare i bollettini ufficiali e gli aggiornamenti diramati attraverso i canali istituzionali.

La Protezione Civile conferma l’allerta gialla su tutto il territorio regionale, invitando gli automobilisti alla massima prudenza, in particolare sui valichi e lungo la E45, dove sono sconsigliati gli spostamenti nelle ore serali e notturne. Le condizioni restano in evoluzione, con un progressivo miglioramento atteso solo a partire dalle prossime ore. Infatti la fase di maltempo sta terminando e vi saranno residue precipitazioni generalmente a carattere nevoso lungo la dorsale. Alcuni Comuni della regione stanno valutando la chiusura delle scuole onde evitare ulteriori disagi alla popolazione a seguito dell’evento nevoso.