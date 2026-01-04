Maltempo nel territorio orvietano, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Dalla mattinata odierna i Vigili del Fuoco di Orvieto sono impegnati in numerosi interventi a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Si segnalano un incidente stradale in autostrada, diversi recuperi di autovetture – tra cui anche quello di un’ambulanza – e la rimozione di alberi caduti.

Le operazioni sono proseguite per tutta la giornata. L’ultimo intervento, in ordine di tempo, è stato richiesto intorno alle ore 13 per la caduta di un albero in località Buinviaggio, che ha causato l’interruzione totale della circolazione sulla strada da Orvieto in direzione Viterbo, poco prima del bivio per Torre San Severo–Porano.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora operative per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità.