Maltempo nel Perugino, oltre 40 richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco

Il violento maltempo che ha colpito la provincia di Perugia ha impegnato intensamente i Vigili del Fuoco, con circa 20 interventi in corso e oltre 40 richieste di soccorso ancora da evadere.

Il Comando ha potenziato il dispositivo richiamando in servizio il personale disponibile. Gli interventi hanno riguardato soprattutto allagamenti e la rimozione di rami e alberi caduti sulla viabilità.

Le zone più colpite sono state quelle di Perugia, in particolare Ponte San Giovanni, dove due automobilisti sono stati tratti in salvo dopo che alberi erano caduti sulle loro auto. Nessuno è rimasto ferito.