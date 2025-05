Al Teatro Mengoni sabato 10 maggio

Sabato 10 maggio, alle ore 16.30, al Teatro Giuseppe Mengoni di Magione andranno in scena i Qui X Caso per un pomeriggio spensierato all’insegna della musica e della solidarietà. Sul palco, un coinvolgente tributo ai grandi successi degli anni ’60 e ’70, pensato per far rivivere emozioni e ricordi attraverso un repertorio senza tempo.

Ingresso libero

Lo spettacolo rappresenta un’importante occasione per sostenere la Fondazione ANT Italia ONLUS, impegnata nell’assistenza medico-specialistica domiciliare per i malati di tumore nella provincia di Perugia. L’evento solidale gode del patrocinio del Comune di Magione, un territorio molto importante e sensibile dove l’équipe ANT porta quotidianamente assistenza ai pazienti oncologici.

Per saperne di più

Qui X Caso, è un complesso di musicisti non professionisti, tenuto insieme da profonda amicizia e da un grande impegno nel sociale. Dal 2000, anno in cui sono nati come gruppo infatti, spesso si sono esibiti in diverse zone dell’Umbria, sempre con il fine di portare solidarietà a progetti meritevoli.

Sono diverse le professioni che i membri dei Qui X Caso hanno svolto nel corso degli anni, ma in comune hanno tutti una grande passione per la musica. Medici, odontotecnici, commercialisti, operai nella vita professionale hanno fatto un po’ di tutto, ma al Teatro Mengoni di Magione porteranno sul palco la passione per le note musicali e lo spettacolo.

Fanno parte dei Qui X Caso: Angelo Lucaroni – Fiato e voce – Anselmo Farabi – chitarra solista e voce – Paola Scaroni – voce – Carlo Luigi Lubello – basso e voce – Brunello Brunelli – tastiera e voce – Gianni Beroldi – batteria – Massimo Bianchi – chitarra ritmica e voce -.