Magione, presentato il calendario che celebra i 35 anni della Misericordia

Presentato il calendario-diario della Misericordia. Contiene anche il progetto per la futura struttura per malati di Alzheimer

La Sala consiliare di Magione ha ospitato martedì pomeriggio la presentazione de calendario 2025 della locale Misericordia dal titolo “35 ANNI – CRESCERE INSIEME”.

Ricorre infatti il prossimo anno il 35° anniversario dalla fondazione della Misericordia di Magione: un traguardo significativo che dà la spinta a guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

Nel nuovo Calendario-Diario vengono messe a confronto foto di ieri e di oggi, dando una chiara indicazione di come e da dove è nata la Misericordia. Ma nello stesso tempo si indica la direzione verso la quale questa importante realtà si sta spingendo.

L’ultima pagina infatti contiene il progetto in fase di realizzazione di una struttura per malati di Alzheimer che “vuole essere un’ulteriore firma al nostro impegno di sopperire ai bisogni dei malati e dei loro familiari”, come dichiarato dal vice Governatore Filippo Rigucci che ha presenziato l’incontro.

“Nel corso di questi anni – ha ricordato lo stesso Rigucci – sono state numerosissime le decisioni prese, le esperienze fatte (da quelle più piacevoli a quelle meno gradite), le realtà con cui siamo entrati in contatto e le persone conosciute, provenienti da ogni dove e tutto questo è il bagaglio che conferma ancora oggi l’importanza e la necessità di un servizio come quello offerto dalla Misericordia di Magione”.

“La Misericordia è una delle realtà più radicate nel comune di Magione – è il pensiero espresso dal sindaco Massimo Lagetti – ed è di lungo corso la sua proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale. Un partner fondamentale per l’Ente in tutte le situazioni di necessità, grazie all’esperienza maturata e al suo radicamento sul tessuto sociale del nostro territorio”.

Oltre a ripercorrere i momenti più significativi dell’Associazione magionese, il Calendario contiene dati astronomici, lunazioni ed altre informazioni utili in agricoltura, oltre a riferimenti civici di festività laiche e religiose e non solo. Un vero e proprio Almanacco da dove si possono cogliere anche consigli e indicazioni di primo soccorso per essere pronti ad ogni evenienza.

Presenti alla cerimonia di martedì scorso tra gli altri il neo consigliere regionale Cristian Betti, membri della giunta e del consiglio comunale, alcuni rappresentanti di realtà economiche del territorio e i volontari della Misericordia.