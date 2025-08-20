Magione: arrestata una cinquantunenne di origini albanesi per spaccio di cocaina

I Carabinieri di Magione hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 51enne di origini albanesi, in Italia senza fissa dimora, già nota alle Forze di Polizia, trovata in possesso di cocaina.

Più in dettaglio, i militari avevano poco prima sottoposto a controllo due uomini a bordo di un’autovettura nel comune di Magione, trovandoli rispettivamente in possesso di 0,7 g e 1,3 g di cocaina, segnalandoli alla Prefettura quali “assuntori”.

La successiva perquisizione domiciliare a casa di uno dei due ha consentito ai militari di individuare al suo interno una donna di origini albanesi, la quale, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di disfarsi di 3 bustine termosaldate contenenti complessivamente 1,70 g di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. La successiva perquisizione personale nei confronti della donna ha permesso di rinvenire ulteriori 4 bustine termosaldate contenenti complessivamente 2,20 g di medesima sostanza stupefacente, 50,00 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, nonché un telefono cellulare. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

La donna a quel punto è stata tratta in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle formalità di rito svoltesi presso il Comando Compagnia di Città della Pieve, ristretta presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto e l’applicazione del divieto di ritorno nella Provincia di Perugia.