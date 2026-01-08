Magione: affidamento del servizio di pulizie del Comune

Il sindaco replica a Legacoopsociali: “Questa Amministrazione si è mossa nel rispetto delle norme. Assicurato il riassorbimento del personale”

(Cittadino e Provincia) – Magione, 8 gennaio ’16 – In merito all’affidamento del servizio di pulizie del Comune di Magione, il sindaco Massimo Lagetti risponde alla nota inviata dal presidente della Legacoopsociali.

“Il Comune di Magione – riferisce il primo cittadino – si è mosso coerentemente nel quadro della normativa. L’attuale contratto di appalto del servizio di pulizia in essere, di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, è stato stipulato nell’anno 2022 per la durata di quattro anni e avrà naturale scadenza in data 28 febbraio 2026. Il quadro normativo vigente in materia di affidamento di contratti pubblici prevede, per le categorie merceologiche elencate nel DPCM 11 luglio 2018 (tra cui il servizio di pulizia degli immobili), l’obbligo di adesione alle convenzioni collettive delle stazioni appaltanti regionali, nel nostro caso PuntoZero scarl.

Il soggetto aggregatore regionale Puntozero scarl – specifica Lagetti – ha provveduto a raccogliere i fabbisogni degli enti locali del territorio regionale ed ha espletato la relativa procedura telematica aperta finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Umbria. La relativa convenzione è stata attivata nell’anno 2025.

Il Comune di Magione aveva a suo tempo comunicato a PuntoZero i propri fabbisogni ed ha previsto nei propri strumenti di programmazione l’affidamento del servizio di pulizia con decorrenza dal 1° marzo 2026 mediante adesione alla convenzione quadro. A novembre 2025 è stata avviata la procedura di adesione alla convenzione quadro.

La procedura di gara è stata espletata per tutte le amministrazioni coinvolte in due lotti suddivisi per le due province di Perugia e Terni. Per tutta la provincia di Perugia e di conseguenza anche per il Comune di Magione, l’aggiudicatario è la Cooperativa Multiservice di Parma.

Il Sindaco del Comune di Magione – conclude Lagetti – ha prontamente preso contatto con la cooperativa aggiudicataria per assicurare il riassorbimento del personale della cooperativa uscente e può garantire la volontà sia dell’amministrazione comunale che della cooperativa subentrante di ricollocare il personale attuale, così come già avvenuto nell’anno 2022 quando è subentrata l’attuale cooperativa che ha sostituito il soggetto affidatario uscente previo espletamento di pubblica gara. Nei prossimi giorni verranno definite tempistiche e modalità per il passaggio del personale dalla cooperativa uscente a quella aggiudicataria subentrante con il Sindaco che assicurerà la massima attenzione a garanzia delle lavoratrici coinvolte sia nella fase di transizione che di espletamento del servizio”.