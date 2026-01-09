“Magia di un’arte”, il programma porta l’Europa della ceramica in Umbria

Dal 15 al 18 e dal 24 al 26 aprile Stati generali delle associazioni continentali: oltre alle assemblee mostre, eventi ed esperienze

La manifestazione, che si svolgerà a Deruta, vedrà il sostegno di Regione, Sviluppumbria, Camera di Commercio, GAL e Fondazione Perugia

“Magia di un’arte”: è il progetto che si sta mettendo a terra per aprile quando, dal 15 al 18 e dal 24 al 26, per due fine settimana consecutivi, Deruta ospiterà le assemblee generali dell’Associazione Europea delle Città della Ceramica (AEuCC) e della Strada Europea della Ceramica.

Il tutto con un corollario di eventi ed iniziative culturali che vedono il coinvolgimento delle massime istituzioni umbre: dalla Regione alla Camera di Commercio, dalla Provincia di Perugia a Sviluppumbria, dalla Fondazione Perugia al GAL Media Valle del Tevere, dalle organizzazioni di categoria alle associazioni del territorio fino all’Europe Direct e alla Strada della Ceramica in Umbria che coinvolge le città di Gubbio, Gualdo Tadino, Orvieto, Città di Castello e Umbertide e che ha il suo presidente nel Sindaco di Deruta Michele Toniaccini.

Proprio il primo cittadino, che è anche vicepresidente dell’Associazione italiana delle città della ceramica, oltre che delegato della stessa presso la Strada Europea e presidente dell’AEuCC, ha presentato mercoledì pomeriggio le linee portanti della manifestazione. Oltre alle due assemblee, che vedranno la presenza di alcune centinaio di delegati, si caratterizzerà per una grande mostra dedicata dalle città italiane di antica tradizione ceramica a San Francesco in occasione dell’ottavo centenario della sua morta, una seconda mostra internazionale delle città europee della ceramica, una gara internazionale dei tornianti, oltre a convegni, concerti, visite ed esperienze a tema.

“La manifestazione – ha sottolineato il Sindaco Toniaccini – coinvolge gli interessi di una ventina di Paesi europei e 130 diverse città: si tratterà dei primi Stati Generali della ceramica a livello continentale”. Previsto anche il coinvolgimento dei licei artistici italiani e momenti di confronto su temi quali l’innovazione, l’internazionalizzazione, le rievocazioni storiche e l’IGP, l’indicazione Geografica Protetta dei prodotti ceramici artigianali.

Negli interventi che sono seguiti l’assessore regionale al turismo, Simona Meloni, e il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, hanno assicurato il sostegno ad una iniziativa che punta a valorizzare l’Umbria come centro di eccellenza dell’artigianato artistico, patrimonio dalla indiscutibile valenza culturale, economica e turistica. Apprezzamenti e collaborazione anche da parte di Sviluppumbria e Fondazione Perugia.

“Si tratta di un’opportunità enorme per l’Umbria e per Deruta – ha ribadito nelle sue conclusioni Michele Toniaccini – che sono al centro di un’azione di rafforzamento delle reti di tutte le realtà di antica tradizione ceramica come mai avvenuto in precedenza”.