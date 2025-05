L’insegnante della scuola primaria “Lombardo Radice” riceve un attestato di benemerenza civica

«Grazie maestra Emma. Grazie a nome di tutta Perugia». Con queste parole la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Margherita Scoccia, ha voluto esprimere la propria gratitudine all’insegnante della scuola primaria “Lombardo Radice” di via Leonardo Da Vinci che, pochi giorni fa attraverso una manovra di disostruzione, ha salvato la vita a un bambino di 9 anni che si stava soffocando con un biscotto durante la ricreazione.

Oggi in Comune, come richiesto dall’esponente di Fratelli d’Italia, la maestra ha ricevuto un attestato di benemerenza civica. Il riconoscimento ufficiale è stato consegnato nell’ambito di una cerimonia nella Sala Rossa alla quale hanno partecipato il sindaco Vittoria Ferdinandi e Margherita Scoccia. Nella pergamena si legge: «La stima e il sentito riconoscimento della sindaca e di tutta l’amministrazione comunale a Edda Muffi per il generoso slancio e il determinante apporto personale al soccorso di uno studente in pericolo di vita, testimonianza ed esempio di alto senso civico, di prontezza e coraggio».

«Ho seguito da vicino questa vicenda e sono fiera che il Comune abbia accolto la mia proposta di premiare la maestra, alla quale ho detto grazie, ufficialmente e con il cuore – si legge in un comunicato di Scoccia -. Il suo atto di eroismo silenzioso sottolinea quanto sia importante investire nella formazione di chi lavora ogni giorno a contatto con i nostri bambini. Il mio grazie va anche a tutti gli insegnanti che ogni giorno vegliano sui nostri figli con cura e responsabilità».