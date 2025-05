M5S: “Perugia non si piega alla propaganda mediatica”

“Basta a questa strategia del discredito”

“Il MoVimento 5 Stelle di Perugia condanna con fermezza il servizio andato in onda su un’emittente nazionale, che propone una rappresentazione distorta, parziale e artificiosa della nostra città, basandosi su un montaggio sensazionalistico di episodi isolati, decontestualizzati e ripetuti ossessivamente, con l’evidente intento di alimentare paura e diffidenza.

Siamo di fronte a un’operazione mediatica che nulla ha a che fare con l’informazione. Si tratta di una costruzione narrativa funzionale a un preciso disegno politico: sfruttare il tema della sicurezza per generare allarme e consenso. Un uso distorto e irresponsabile della comunicazione, che finisce per danneggiare l’intera comunità cittadina.

Questo tipo di disinformazione, tossica e manipolatoria, produce danni reali. Compromette la reputazione di Perugia a livello nazionale, scoraggia il turismo, penalizza il tessuto economico e culturale, getta discredito sul lavoro delle forze dell’ordine e alimenta un clima sociale avvelenato, creando l’immagine di una città ostile e pericolosa che non corrisponde alla realtà vissuta quotidianamente da chi vi abita, studia, lavora e si impegna.

La Perugia che conosciamo noi è ben diversa: è una città viva, solidale, composta da cittadini onesti, famiglie, studenti, lavoratori, associazioni, che ogni giorno si prendono cura dei propri quartieri e contribuiscono concretamente a costruire una sicurezza reale, fatta di relazioni, servizi, presenza istituzionale e partecipazione. Non è certo la sicurezza spettacolarizzata nei talk show o piegata a finalità di propaganda politica.

In tema di sicurezza urbana, l’Amministrazione comunale sta lavorando con serietà e impegno, rafforzando il coordinamento con le forze dell’ordine e promuovendo un approccio integrato basato sulla prevenzione, sul controllo del territorio e sul dialogo costante tra istituzioni. La sicurezza pubblica si riferisce prevalentemente all’incolumità dei cittadini e alla tutela della proprietà; la sicurezza urbana invece, pur includendo aspetti fondamentali per questi obiettivi, è finalizzata a garantire una buona qualità della vita, anche attraverso il pieno godimento dello spazio urbano.

Proprio per questo, la sicurezza urbana rientra in una visione operativa più ampia, che abbraccia anche l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale. In tale direzione, tramite il consigliere comunale Antonio Donato, delegato alla sicurezza, si stanno sviluppando progetti per l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza e ulteriori interventi nell’ambito della sicurezza urbana integrata, che è – e deve restare – una priorità strategica per il Comune. Un lavoro silenzioso e concreto, che merita di essere riconosciuto, non oscurato da rappresentazioni mediatiche scorrette e fuorvianti.

Il MoVimento 5 Stelle dice basta a questa strategia del discredito. Difenderemo in ogni sede la dignità della nostra città, delle sue istituzioni, dei suoi abitanti. Perugia non è una città in guerra, non è terra di nessuno, non è lo sfondo di una fiction drammatica cucita su misura per chi intende cavalcare la paura. Perugia è casa nostra, e non accettiamo che venga usata come pretesto per alimentare tensione e divisione.

Chi ama davvero questa città non la usa come bersaglio mediatico per fini propagandistici. Chi ha a cuore Perugia la racconta con onestà, equilibrio e senso di responsabilità. Le criticità esistono, come in ogni città, e devono essere affrontate con politiche pubbliche efficaci e con la collaborazione tra istituzioni e cittadini. Non con il fango mediatico, non con le scorciatoie mistificatorie dell’opposizione, non con l’informazione trasformata in un’arma contro l’avversario politico.

Ai cittadini vogliamo dire con chiarezza: non lasciate che vi rubino la realtà. Non permettiamo che una narrazione falsata prenda il sopravvento sull’esperienza di chi conosce davvero questa città. La sicurezza si costruisce ogni giorno, con impegno costante, con servizi vicini alle persone, con coesione sociale e cura del territorio.

Difendiamo insieme Perugia. Con responsabilità, con coraggio, con la forza della verità”.