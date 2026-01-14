L’Università degli Studi di Perugia riapre immatricolazioni a.a. 2025-2026

Per agevolare quanti hanno frequentato nei primi mesi dell’anno accademico in corso il semestre filtro, ma anche chiunque voglia iscriversi ai Corsi di Laurea, l’Università degli Studi di Perugia ha riaperto, fino al prossimo 27 gennaio 2026, i termini per l’immatricolazione a tutti i Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a ciclo unico ad accesso libero, ivi inclusi i corsi affini del Semestre Filtro, senza maggiorazione per l’immatricolazione tardiva.

Le informazioni di dettaglio sono disponibili qui

La scadenza per l’immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale di durata biennale ad accesso libero resta quella regolamentare del 2 marzo 2026.

Esoneri dal pagamento delle tasse e altre agevolazioni

L’Ateneo favorisce il più ampio accesso ai corsi di studio fornendo numerose agevolazioni per le studentesse e gli studenti: esoneri dal pagamento delle tasse universitarie e altre agevolazioni, se appartenenti a specifiche categorie di reddito; riduzioni dell’ammontare delle tasse per merito, per la presenza di condizioni di disabilità, per il possesso dello status di rifugiato, per la condizione di detenzione, per le studentesse e gli studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare o che si iscrivono in condizioni di necessità o, ancora, per le studentesse e gli studenti stranieri provenienti da paesi a basso sviluppo.

Le informazioni di dettaglio su tutte le diverse agevolazioni e riduzioni sono disponibili qui