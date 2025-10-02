L’Università degli Studi di Perugia arriva anche a Gualdo Tadino: nasce il Polo Nanomat

Una grande notizia per la città di Gualdo Tadino è arrivata nelle ultime ore: si è completato l’iter di acquisizione da parte dell’Università degli Studi di Perugia di un immobile situato presso il complesso commerciale “Il Granaio” destinato a ospitare la prima installazione del Polo Nanomat, come previsto nell’ambito del progetto Pnrr Vitality.

Grande soddisfazione per questo fatto storico è arrivata dal Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti che ha commentato così la notizia.

“Un risultato straordinario per la nostra città, frutto di un confronto serio e costruttivo che in questi mesi abbiamo portato avanti senza clamore senza l’ansia da annuncio, con l’unico obiettivo di portare a compimento nei tempi ristretti del Pnnr un investimento troppo importante.

Un primo fondamentale passo di un progetto che nel corso del 2026 potrebbe vedere l’ampliamento dei locali e l’insediamento delle aziende che saranno interessate ad usufruire dei servizi di misura e caratterizzazione del laboratorio universitario.

L’investimento pubblico complessivo da parte del progetto Vitality sul Polo Nanomat si aggira attorno a 4.5 milioni di euro.

Un particolare ringraziamento – conclude Presciutti – va all’Università di Perugia, in particolare al Prof. Luca Gammaitoni vero motore di questa iniziativa, alla Regione Umbria nella figura dell’Assessore Francesco De Rebotti e di tutto il suo staff.

Quando ad inizio anno abbiamo iniziato ad interloquire di tutto questo, ci siamo posti tutti insieme un obiettivo: portare nella fascia appenninica nuove opportunità. Ora si parte, sarà una sfida impegnativa, ma siamo pronti per giocarla e vincerla tutti insieme.

Si apre sicuramente una nuova fase per la città che nelle prossime settimane si implementerà con altre importanti novità e nuovi investimenti sui quali stiamo lavorando da tempo, come sempre con grande umiltà e determinazione”.