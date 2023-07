L’under 17 femminile del Perugia calcio vince la Nils Liedholm Cup

Le congratulazioni dell’Assessore Pastorelli

Successo prestigioso per la formazione under 17 femminile dell’Ac. Perugia calcio.

La formazione allenata da Salvatore Cannito a Valdemarsvik in Svezia si è, infatti, aggiudicata il titolo nel torneo internazionale dedicato alla memoria del grande giocatore ed allenatore, tra gli altri, di Milan e Roma.

3-0 il successo in finale delle biancorosse contro le svedesi del DFK Katrineholm che avevano vinto tutte le gare disputate fino al match conclusivo. Decisive le tre reti messe a segno da Chiara Riccardi.

Non è finita qui, perché, oltre la coppa principale il Perugia porta a casa il premio per la coppa disciplina e quello per la miglior giocatrice del torneo assegnato ad Alice Venturini.

Questa la rosa della squadra Under 17: Chiara Felici, Irene Bufaloni, Emma Cerquetelli, Benedetta Gaudenzi, Elena Ciancaleoni, Giulia Napoleoni, Alice Venturini, Chiara Riccardi, Chiara Maselli, Giulia Properzi, Federica Borrini, Giulia Batocchi, Rachele Malerba, Alessia Bacecci, Marta Catana, Alice Chiorri, Ginevra Mencaroni, Sara Fugnoli, Chiara Milletti, Luna Saraga.

Staff tecnico: Salvatore Cannito, Marco Tutarini, Angelo D’Aprile, Nino Kol Budina

Responsabile: Mauro Lucarini