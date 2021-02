L’Umbria lavora anche per “zone arancioni rinforzate”

La Regione Umbria sta lavorando anche a delle possibili “zone arancioni rinforzate”, A dirlo è stata la presidente Donatella Tesei a conclusione dell’incontro avuto a Perugia con il confermato ministro della Salute Roberto Speranza. La governatrice ha evidenziato il “monitoraggio costante, continuo giornaliero” che viene fatto per affrontare l’emergenza sanitaria.

“Queste situazioni – ha aggiunto – le condividiamo con la nostra sanità regionale, il nostro Comitato tecnico scientifico ma anche con l’Iss”. Con i professori Rezza e Miozzo e anche il ministro Speranza che, come ha ricordato Tesei, “si sono espressi in termini positivi per il grande sforzo che sta facendo l’Umbria e per la condivisione del percorso”.

La presidente si è quindi soffermata sull’ipotesi di un possibile lockdown. “Prenderemo le decisioni che saranno giuste – ha sottolineato – ma io auspico che già queste misure risultino efficaci e che possiamo avviarci così verso una fase di aperture. È quindi tutta una valutazione aperta perché la natura di queste scelte è veramente scientifica e sanitaria”.