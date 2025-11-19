L’Umbria dei formaggi premia il Gruppo Grifo Agroalimentare, tra eccellenza e qualità

La rassegna, alla quarta edizione, ha messo in vetrina le produzioni casearie umbre – Riconoscimenti per pecorini e misti (categoria novità di questa quarta edizione): Pilato Norcia, Pellegrino, Testa Nera, Roccaccio e Caciottone di Norcia IGP

I formaggi del Gruppo Grifo Agroalimentare tra le eccellenze produttive umbre. Sono stati cinque quelli premiati dalla rassegna ‘L’Umbria dei Formaggi – edizione 2025’, in scena martedì 18 novembre alla Camera di commercio dell’Umbria a Perugia, che ha visto in gara quarantacinque tra pecorini, caprini e misti, valutati con metodo scientifico e criteri Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi). Non un concorso ‘a podio’, ma una rassegna che ha premiato tutti i prodotti in grado di raggiungere livelli di assoluto valore: nella categoria ‘Pecorino semistagionato’ premio Eccellenza al Pilato Norcia e al Pellegrino nella categoria ‘Formaggio misto’; premio Qualità, poi, per Testa Nera e Roccaccio nella categoria ‘Pecorino stagionato’, e per il Caciottone di Norcia IGP nella categoria ‘Formaggio misto’.

Per il Gruppo Grifo Agroalimentare era presente Carlo Baccarelli, responsabile comunicazione e marketing istituzionale, a cui sono stati consegnati i riconoscimenti da Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria che ha organizzato la quarta edizione della rassegna tramite Promocamera, con il sostegno della Regione e delle principali organizzazioni agricole (Coldiretti, Confagricoltura e Cia).