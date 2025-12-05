Lugnano in Teverina, dalla Regione 269mila euro per messa in sicurezza viabilità urbana

Nell’ambito degli interventi programmati per il 2026 relativi alla sicurezza del territorio, alla rigenerazione urbana e alla qualificazione della mobilità, la giunta regionale dell’Umbria ha approvato un finanziamento di 269mila euro destinato al Comune di Lugnano in Teverina. Il progetto prevede il miglioramento della viabilità urbana di accesso al centro storico attraverso la realizzazione di due rotatorie strategiche per la sicurezza della circolazione. Le opere hanno l’obiettivo di ridurre l’alta velocità nel tratto urbano oggi caratterizzato da numerosa incidentalità e da rischi significativi per i pedoni, in una zona che concentra attività commerciali, servizi e residenze.

– sottolinea l’assessore regionale Francesco De Rebotti –

rappresenta una risposta concreta a un’esigenza molto sentita dalla comunità. La messa in sicurezza della viabilità urbana è fondamentale per tutelare cittadini, famiglie e attività economiche, soprattutto in un tratto che negli anni ha registrato criticità importanti. Con queste risorse interveniamo in modo mirato per rendere più sicuro l’accesso al centro storico, migliorare la qualità della mobilità e restituire al territorio infrastrutture più moderne e funzionali. Si tratta di un investimento che guarda alla sicurezza, ma anche alla vitalità dei nostri borghi e alla capacità di renderli luoghi sempre più attrattivi in cui vivere e lavorare

– commenta il sindaco di Lugnano in Teverina Alessandro Dimiziani –

su un tratto della ex Statale Amerina 205 attenzionato da molto tempo dalla nostra amministrazione e che ora si appresta a vedere la luce. Questo tratto è un’area strategica del nostro centro abitato dove sono presenti le maggiori attività commerciali del paese che purtroppo devono convivere sia con l’alta frequenza veicolare nei due sensi di marcia (Lugnano è equidistante 35 km sia da Terni che da Orvieto), sia con l’incoscienza di alcuni automobilisti e motociclisti che sfrecciano sulla 205 ad altissima velocità e solo la fortuna ha voluto che non si sono verificati incidenti gravi. Quindi grazie alle interlocuzioni con l’amministrazione regionale precedente e con l’assessore Melasecche, con delibera della Giunta Regionale del settembre 2024 veniva approvato con la legge 145/18, il finanziamento per il progetto delle due rotonde. Con l’ingresso della nuova amministrazione regionale, con l’assessore De Rebotti tale progetto è stato confermato ed ora stiamo andando verso la conclusione e la realizzazione di questo importante antidoto per la regolarizzazione del traffico e della viabilità. Ma soprattutto per la messa in sicurezza di questa arteria strategica, non solo per cittadini ed imprenditori locali, ma per l’intero territorio. Ringrazio pertanto le due amministrazioni che hanno recepito le nostre preoccupazioni ed hanno contribuito a trasformare in realtà le nostre idee per la sicurezza dei cittadini