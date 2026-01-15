Lugnano in Teverina: caccia dalla finestra di casa, denunciato dai Carabinieri

Lunedì scorso i Carabinieri della Stazione di Lugnano in Teverina hanno deferito in stato di libertà un 63enne del posto per accensioni ed esplosioni pericolose e detenzione abusiva di armi.

Nel corso della mattinata alcuni passanti hanno udito degli spari provenienti da un’abitazione e, preoccupati, hanno richiesto l’intervento dell’Arma mediante Nue 112.

La pattuglia, portatasi sul posto, ha immediatamente ricostruito l’accaduto, accertando che l’uomo, munito di un regolare permesso di caccia, aveva esploso alcuni colpi di fucile da una finestra nel tentativo di abbattere dei volatili in transito. Per lui sono così scattati la denuncia ed il sequestro dell’arma utilizzata, unitamente al ritiro del porto d’armi e quello cautelare degli altri fucili regolarmente detenuti, tra i quali uno è risultato non denunciato, per cui il 63enne è stato deferito anche per detenzione abusiva, con contestuale sequestro pure di quest’ultimo.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.