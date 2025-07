Lotta contro il cancro, Un’idea per la vita Onlus ha donato 4 poltrone all’ospedale di Foligno

Dopo gli ospedali di Perugia e Branca (Gubbio) la ‘carezza’ di Un’idea per la vita Onlus, da sempre a fianco delle malate oncologiche, arriva all’Ospedale di Foligno. Venerdì 18 giugno l’associazione fondata e presieduta da Laura Cartocci ha infatti donato al nosocomio cittadino quattro poltrone reclinabili, due omologate per i prelievi e due omologate per la somministrazione di chemiterapia. Alla cerimonia ufficiale di consegna, insieme a Laura Cartocci e Manuela Marinangeli, madrina della onlus, erano presenti la dottoressa Orietta Rossi, direttrice sanitaria dell’Ospedale di Foligno, la dottoressa Antonella Giglietti, responsabile della Struttura semplice dipartimentale Oncologia dell’Ospedale di Foligno, e Stefania Benedetti, coordinatrice infermieristica Day hospital oncologico del nosocomio folignate, e il personale del reparto.

Le poltrone, che sono state tutte destinate al Day hospital oncologico dell’Ospedale di Foligno, sono state acquiste grazie al ricavato delle raccolte fondi legate alla distribuzione del calendario 2024 realizzato da Un’idea per la vita onlus e agli eventi di beneficenza organizzati nel corso dello scorso anno, a cui si aggiungono donazioni volontarie di sostenitori dell’associazione.

“Siamo felici – ha dichiarato Laura Cartocci – ogni anno di renderci utili per quello che può servire negli ospedali del territorio, ci mettiamo a disposizione, ascoltando le esigenze che vengono espresse, e cerchiamo di dare risposte concrete. Un ringraziamento sentito va a tutti, veramente a tutti, coloro che ci sostengono, non importa se con uno o con dieci. È grazie al contributo di chi ci sta a fianco ogni giorno che riusciamo a offrire un sostegno concreto per le cure dei degenti dei reparti di Oncologia degli ospedali umbri”.

“Porgiamo un doveroso ringraziamento – ha aggiunto la dottoressa Giglietti – all’associazione Un’idea per la vita, rappresentata dalla presidente Cartocci, che in maniera generosa e gratuita ha riconosciuto l’importanza del Servizio oncologico aziendale che offre il nostro Day hospital e ha intercettato i bisogni della nostra struttura. Questa donazione è un contributo reale all’attività di assistenza quotidiana ai nostri pazienti oncologici perché oltre a donare confort e bellezza, le poltrone sono omologate per gli atti medici di emergenza e quindi conferiscono un aspetto di sicurezza assoluto”. “Un grazie di cuore a Un’idea per la vita onlus – ha dichiarato la dottoressa Rossi –, anche da parte della Direzione strategica aziendale, per la vicinanza che ha dimostrato. Questo gesto è stato molto apprezzato da tutti noi per l’attenzione che pone al malato oncologico che è fragile, quindi tutto ciò che può contribuire a migliorare le sue cure è estremamente gradito. Il presidio oggi donato per la terapia è qualcosa di innovativo rispetto a quello che abbiamo e più funzionale alle esigenze dei pazienti proprio perché si tratta di poltrone reclinabili che permettono di gestire un’eventuale emergenza”.