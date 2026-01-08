L’opera musicale “Passione di donna” a Tuoro sul Trasimeno

In replica il 22 febbraio l’opera scritta e diretta da Daniele Baldoni

Grande successo, registrando il tutto esaurito in entrambe le serate, di dicembre e tanto di replica il 22 febbraio per l’opera musicale “Passione di donna”, Andata in scena a Tuoro sul Trasimeno. Storia di 13 donne le cui vite si intrecciano e raccontano nel salone della parrucchiera del paese, dalla ragazza che non sa cos’è l’amore, il Padre che vorrebbe, ma non sa spiegarglielo, la donna vissuta che le spiega come si fa a sedurre gli uomini, la futura sposina in fermento per i preparativi e una moglie che vive con sofferenza il tradimento del marito e molto altro.

Scritta e diretta da Daniele Baldoni, che intervistato su questo spettacolo, risponde così:

Come nasce Passione di Donna?

Passione di Donna nasce dalla volontà di raccontare alcune delle innumerevoli sfumature dell’anima femminile, fatta di Fragilità, Forza e Determinazione. Nasce dalla mia voglia di Vivere e fare Arte. Un’arte semplice che possa arrivare al cuore di tutti, raccontando le nostre quotidianità.

Il percorso è stato lungo e non privo di difficoltà; hai detto che volevi mollare, che a volte è stato difficile per le ragazze ecc… Quale é stata la più grande difficoltà che avete riscontrato e la soddisfazione maggiore?

La difficoltà maggiore è stata sicuramente quella di riuscire a mantenere vivo l’entusiasmo per questa avventura; in me in primis e soprattutto nelle ragazze. Altrettanto difficile è stato riuscire ad incastrare le nostre vite. La soddisfazione maggiore è stata quella di avercela fatta.

Lo spettacolo ha avuto un bel successo; due serate tutto esaurito. Cosa metti nella valigia dopo questa esperienza e cosa lasci volentieri?

Nella valigia metto il coraggio che hanno avuto queste 13 donne nel mettersi in gioco superando tutte le loro paure, ansie e difficoltà, metto un anno di condivisione, metto i bellissimi momenti passati insieme, ed anche quelli meno belli, fatti di incomprensioni e malintesi. Metto la speranza di poter continuare a fare Arte e a creare momenti di condivisione ed Umanità. Non lascio niente; perché anche le difficoltà hanno contribuito a far nascere Passione di Donna.

Come è stata la preparazione per questo spettacolo; Hai detto che è durata circa un anno. Cosa avete dovuto superare perché questo spettacolo prendesse vita in scena?

Come accennato anche sopra, una delle difficoltà più grandi è stato mantenere vivo l’entusiasmo… Per le ragazze, invece, è stata sicuramente quella di lavorare sulla propria femminilità, mettendosi in gioco e superando tutte le perplessità e paure iniziali. Tutto il resto è stato un fiume di emozioni che si succedevano una dietro l’altra.

Quale è stato il ruolo della musica di Ornella Vanoni, nella realizzazione di questo spettacolo?

La musica di Ornella Vanoni, che mi ha ispirato nella scrittura di questo spettacolo, è stata importantissima. Mi piace definirla la quattordicesima Donna sul palcoscenico.

Quanto c’è di Ornella Vanoni e quanto di Daniele e delle ragazze?

Non so dire quanto ci sia di Ornella Vanoni in questa storia, perché purtroppo non ho avuto modo di conoscerla; ma sicuramente c’è la sua musica, la sua Arte e il suo modo delicato di raccontare la bellezza delle Donne. Per quanto riguarda me invece, ci sono frammenti di vita; ci sono tutte le donne della mia vita. C’è la dolcezza di mia mamma, ci sono i turbamenti delle amiche, i racconti delle mie allieve ecc… Ho voluto fare un omaggio alle mie donne, che quotidianamente alimentano la mia Fantasia. Invece delle ragazze c’è tutto il loro impegno, la loro determinazione e tutto l’amore e affetto che mi hanno dimostrato e che il pubblico in queste prime due serate ha saputo riconoscerle con entusiasmo.

Pronto per la prossima avventura?

Il nuovo progetto per il 2026, “Essere – Umani” è pronto a prendere il via; mentre altri stanno già aspettando nel cassetto dei Sogni.