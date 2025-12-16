L’onorevole Nevi e Santangelo Group portano il pampepato alla Camera dei Deputati 

Martedì 16 dicembre 2025, presso Palazzo Montecitorio, in occasione dello scambio degli auguri natalizi, i parlamentari hanno potuto conoscere e degustare il celebre dolce IGP di Terni, il pampepato.

L’iniziativa, promossa dal segretario della Commissione Agricoltura, il deputato ternano Raffaele Nevi, ha visto la partecipazione dell’amministratore delegato di Santangelo Group, dott. Gianluigi Formichetti, recentemente impegnato anche nel festival “Sweet Pampepato”, insieme al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Durante l’incontro, il pampepato si è confermato non solo come eccellenza gastronomica del territorio umbro, ma anche come simbolo di tradizione, identità e valorizzazione delle produzioni locali certificate. Il Ministro Lollobrigida ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di tutelare e promuovere i prodotti IGP come strumenti fondamentali per la sovranità alimentare e per il sostegno alle filiere agroalimentari italiane.

Santangelo Group, da sempre impegnata nella valorizzazione delle specialità dolciarie tradizionali, ha ribadito il proprio ruolo nel portare il pampepato ternano oltre i confini regionali e nazionali, contribuendo a far conoscere un prodotto che racchiude secoli di storia e sapienza artigianale. L’evento ha rappresentato un momento di incontro tra istituzioni, imprese e territorio, rafforzando il legame tra politica e realtà produttive locali.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di promozione del pampepato, che negli ultimi anni ha visto crescere l’attenzione mediatica e il coinvolgimento di eventi dedicati, come il festival “Sweet Pampepato”, confermando il dolce ternano come ambasciatore d’eccellenza del Made in Italy.