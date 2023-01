Lollobrigida chiude a FdI all’interno della Giunta Umbra

“Non vedo utilità a un anno e mezzo da voto” dice ministro

Fratelli d’Italia chiude alla possibilità dell’ingresso di un suo esponente nella Giunta regionale dell’Umbria presieduta dalla leghista Donatella Tesei e sostenuta da una coalizione con lo stesso partito di Giorgia Meloni e FI.

“Quella degli equilibri di Giunta in Umbria è una questione su cui si devono esprimere gli organismi deputati.

Se vuole il mio parere non vedo l’utilità di entrare in Giunta ora, a un anno e mezzo dal voto. Si vada avanti con questa squadra e alla fine daremo la nostra valutazione sui risultati raggiunti” ha detto al Corriere dell’Umbria il ministro all’Agricoltura ed esponente forte di FdI a livello nazionale, Francesco Lollobrigida.

Il tema del rimpasto dell’Esecutivo è ormai da tempo sul tavolo. Proprio per l’assenza di un esponente di Fratelli d’Italia tra gli assessori.

Gli esponenti regionali di FdI, con l’ANSA non hanno voluto commentare le parole di Lollobrigida lasciando comunque trasparire di condividere la sua posizione.