‘Lo Sport unisce’ ma l’assegno da mille euro viene diviso: premiate due scuole di Corciano

Non un vincitore assoluto ma 10 elaborati premiati per creatività, impegno, amicizia, rispetto, solidarietà e inclusione – Impossibile scegliere il disegno più bello tra i tanti prodotti dagli studenti per il concorso di disegno promosso da Gherlinda, Coni Umbria e Comitato italiano paralimpico (Cip) Umbria

Vincono la creatività, l’impegno e la condivisione di valori come amicizia, rispetto, solidarietà e inclusione e così l’assegno da mille euro messo in palio dal concorso ‘Lo Sport unisce – Olimpiadi Milano-Cortina 2026’, promosso da centro di intrattenimento Gherlinda, Coni Umbria e Comitato italiano paralimpico (Cip) Umbria, viene diviso equamente tra la scuola primaria Direzione didattica di Corciano ‘Villaggio Girasole’ (‘Aldo Capitini’ di San Mariano e ‘Bruno Ciari’ di Chiugiana) e la secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo ‘Benedetto Bonfigli’ di Corciano, per l’acquisto di materiale e attrezzature sportive. Impossibile scegliere il disegno più bello tra i numerosi prodotti dagli alunni, presenti insieme alle famiglie alla cerimonia di premiazione, sabato 8 novembre, nel centro d’intrattenimento Gherlinda, a conclusione della settima edizione dello Sport Village 2025.

All’evento hanno preso parte, oltre ai dirigenti scolastici dell’Istituto comprensivo ‘Benedetto Bonfigli’ di Corciano, Daniele Gambacorta, e della Direzione didattica di Corciano ‘Villaggio Girasole’, Roberta Mecarelli, anche Simone Mainiero ed Eugenio Miccio per il Gherlinda, Francesco Cocilovo, assessore allo Sport del Comune di Corciano, Aurelio Forcignanò, presidente del Coni Umbria, Roberto Sparnaccini, delegato Coni Umbria e Marco Peciarolo, presidente Cip Umbria.