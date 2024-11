Lo spettacolo del cibo e del vino è pronto ad andare in scena a Spoleto, con ‘Eat’ – Con la terza edizione, torna l’unico Festival in Italia che crea un connubio tra enogastronomia e cultura. Quattro giorni di degustazioni, spettacoli dove cibo, musica e performance si ritrovano sullo stesso palco. L’innovativo format presenta nei teatri della città di Spoleto, produzioni innovative e indipendenti, con il cibo e il vino che diventano protagonisti, grazie ad attori, musicisti, chef, critici enogastronomici e sommelier

Cibo e vino che diventano protagonisti assoluti. Su di loro si accendono i riflettori grazie ad attori, musicisti, chef, critici enogastronomici e sommelier. Il grandissimo ‘spettacolo del cibo e del vino va in scena a Spoleto con ‘EaT – Enogastronomia a Teatro’ in programma nella città nel cuore dell’Umbria dal 21 al 24 novembre: con la terza edizione torna così l’unico Festival in Italia che crea un connubio tra enogastronomia e cultura con un’attenta selezione di produzioni originali e indipendenti in varie location: Teatro Caio Melisso, Teatrino delle Sei, Museo Civico nel Palazzo della Signoria, Palazzo Due Mondi, tutte nel cuore della città di Spoleto. L’evento è organizzato da Andrea Castellani di AC Company e da Anna Setteposte, Anna7Poste Eventi&Comunicazione, in collaborazione con il Comune di Spoleto. Insieme a Castellani e Setteposte, al taglio del nastro della terza edizione, in programma al Teatro Caio Melisso giovedì 21 novembre alle ore 19.30, interverranno anche l’assessore al Turismo del Comune di Spoleto Giovanni Maria Angelini Paroli, il presidente della Fondazione Carispo Dario Pompili e, come partner, Maria Flora Monini (Monini Spa) e Olga Urbani (Urbani Tartufi). Inaugurano poi a seguire il festival, con il primo spettacolo alle ore 20 sempre al Teatro Caio Melisso, i Food Ensemble, di nuovo ospiti del Festival con l’ultimo lavoro Il concerto che puoi mangiare, esperienza sensoriale da vivere come un concerto, uno spettacolo da gustare come una cena: cinque tracce per cinque piatti abbinati al vino (studiati e creati per la performance umbra, in replica anche il giorno successivo, venerdì 22 novembre, alle ore 21). Una composizione sonora eseguita con i suoni del cibo e del menù che andranno a degustare gli spettatori.

A Spoleto stanno per iniziare quindi quattro giorni di un’esperienza unica, dove attori e spettatori siedono allo stesso tavolo, condividono cibo e musica: concerti e spettacoli da mangiare, cibo e vino da ascoltare e vedere. Questa la forza emozionale e comunicativa dell’evento, in cui lo spazio del teatro viene condiviso interamente, in una chiave di esclusiva convivialità. Gli spettacoli diventano momenti di promozione dei prodotti del territorio e non solo, in una chiave contemporanea.

Il programma di Eat è consultabile su www.eatspoleto.it. Per info e prenotazioni scrivere a info@eatspoleto.it o chiamare ai numeri 3920452172 – 0742772150.