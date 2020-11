“L’irrinunciabilità della didattica in presenza”. Un gruppo di studenti del Liceo Pieralli hanno svolto una lezione all’aperto

Nell’obiettivo di non distogliere l’attenzione sull’irrinunciabilità della didattica in presenza, perché solo nella relazione, nel dialogo, nell’incontro, ci può essere vera scuola ed effettiva formazione di conoscenze, un gruppo di studenti e studentesse della classe 5L del Liceo linguistico Pieralli ha organizzato, con la docente di italiano, prof.ssa Chiara Vinciotti, una lezione in presenza, sabato mattina, di fronte alla sede storica del Liceo Pieralli.

I ragazzi e l’insegnante si sono confrontati sui versi leopardiani della Ginestra, sul messaggio di solidarietà e resilienza che essi comunicano, sulla bellezza e il coraggio generati dal dolore. Un piccolo tempo, apprezzato, di vero dialogo formativo, all’aperto ma scaldato dalla presenza fisica di corpi, sguardi e parole non indeboliti dallo schermo. Un piccolo monito a non dimenticare la scuola, garanzia imprescindibile di libertà, democrazia, inclusione e cittadinanza, bene essenziale e civile che, anche nelle situazioni di emergenza, dovrebbe essere l’ultima a chiudere (se inevitabile) e la prima a riaprire, con uno sforzo di pianificazione ed investimento affinché ciò possa avvenire in sicurezza.

Quest’azione nasce in seno al movimento “priorità alla scuola”, che dal primo lockdown in tutta Italia porta avanti azioni simili, per ribadire la centralità che la scuola dovrebbe avere in tutto il paese e in tutta Europa, e per chiedere con forza che l’anno scolastico possa continuare in presenza per tutti gli studenti e tutte le studentesse, di ogni ordine e grado, ma in totale sicurezza; per rendere questo reale sono necessari fondi e finanziamenti sostanziosi, da parte del governo centrale e dalle regioni.

Le lezioni all’aperto e il praticare la didattica a distanza davanti alle scuole sono pratiche di resistenza di studenti e docenti che non si arrendono e non si lasciano scoraggiare da una didattica che doveva essere emergenziale ma che sta diventando la normalità, e questo è ciò che non vogliono.