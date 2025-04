Lions Day 2025: un giorno di servizio, inclusione e solidarietà in Umbria

28 i club umbri coinvolti in 12 città della regione sotto lo slogan: “Lions, solidarietà senza limiti”

Domenica 13 aprile l’Umbria sarà teatro del Lions Day 2025, una giornata dedicata alla promozione dell’impegno dei Lions Club della regione nel migliorare la qualità della vita delle comunità locali e globali. Un’occasione per incontrare i cittadini, sensibilizzare sui temi chiave dell’azione Lions e condividere progetti e testimonianze di servizio attivo. Il Lions Day non sarà solo una celebrazione, ma una vera e propria finestra aperta sul mondo del volontariato Lions, che da oltre un secolo si impegna in otto aree prioritarie: Diabete, Vista, Fame, Ambiente, Cancro Infantile, Assistenza in caso di calamità, Giovani, Opere umanitarie.

“We Serve” è il motto che guida milioni di soci Lions nel mondo, un invito concreto all’altruismo, all’inclusione e alla responsabilità sociale. È da questa filosofia che nasce la volontà di costruire una società più armoniosa, partendo dall’esempio quotidiano di ciascun volontario: persone comuni che scelgono di essere protagonisti del cambiamento, a fianco di chi ha più bisogno.

L’evento del 13 aprile è stato organizzato dal dottor Giuseppe Famà, coordinatore regionale del Lions Day 2025: «Ho pensato a una celebrazione innovativa per mettere in campo un’azione comune, così da coinvolgere contemporaneamente 12 città dell’Umbria. I 28 club della regione, che hanno una loro identità, per questa occasione si sono uniti in progetti comuni, mandando un vero e proprio messaggio di unità sociale. Sotto lo slogan Lions, solidarietà senza limiti, sono previsti eventi, screening gratuiti, conferenze, Una marcia per la Salute e informazioni per tutti coloro che vogliono apprendere le nostre attività: è importante infatti che i nostri service e i nostri lavori siano conosciuti. Per questa occasione è stato creato anche un gadget ad hoc che verrà distribuito quel giorno: una matita eterna in bambù che non va mai temperata e con la quale si può scrivere in modo illimitato. Questa matita è simbolica ed evoca l’azione dei Lions: un’azione senza limiti».

A Perugia ci sarà alle ore 10 una passeggiata Alla scoperta di una Perugia minore che arriverà al Complesso Monumentale di San Pietro dove si terrà (ore 15) una conferenza sull’Intelligenza Artificiale e poi, nell’ambito del progetto Poster per la Pace verranno premiati i ragazzi delle scuole umbre che hanno ottenuto i migliori risultati, valutati da una commissione apposita con il riferimento della pace. A Spoleto apertura straordinaria della Chiesa della Misericordia (ore 15-18) e presentazione dei diversi service (ore 10), Assisi e Foligno (unite per l’occasione) organizzeranno un pranzo, mentre a Terni (ore 9-12), Gubbio (ore 9-13), Gualdo Tadino (ore 9-13) e Montone (ore 9-11) sono previsti screening gratuiti per il diabete. A Marsciano invece, a partire dalle ore 10, si terranno diversi eventi e la premiazione del Poster della Pace; Orvieto (ore 10) ha in calendario la conferenza Autismo-conoscere per intervenire per le scuole di ogni ordine e grado, mentre a Todi (ore10-13) è prevista la raccolta degli occhiali usati. Città di Castello ha organizzato, dalle 15.30 alle 19, dei corsi di BLSD certificati per gli operatori degli oratori del comprensorio.

Durante la giornata a Perugia, sarà presente anche l’Associazione “Real Eyes Sport”, fondata nel 2019 dal campione paralimpico Daniele Cassioli, cieco dalla nascita e pluripremiato nello sci nautico. L’associazione promuove l’attività motoria per bambini e ragazzi con disabilità visiva, offrendo loro occasioni di crescita e autonomia attraverso lo sport. Tra le iniziative, il progetto “Spazio al Gesto” – attivo anche a Perugia – rappresenta un’importante opportunità di inclusione, resa possibile grazie alla collaborazione con il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi e al sostegno dei volontari del Leo Club Perugia, da anni impegnati nel ruolo di guide durante gli appuntamenti sportivi e i camp estivi. Il Lions Day vuole quindi essere una giornata di incontro, leggerezza e riflessione, ma anche di ispirazione per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato e scoprire il valore di fare rete, insieme, per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più equo e solidale.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Sarà un momento di festa, di dialogo e di scoperta, aperto a famiglie, giovani, associazioni e istituzioni. Uniti, possiamo davvero fare la differenza.