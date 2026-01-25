Lions Club Umbertide in festa per la visita del ‘Governatore’

Come ormai da tradizione, per il Lions Club Umbertide anche questo 2026 comincia con uno degli eventi più importanti: l’annuale visita del Governatore del Distretto Lions 108L. E anche quest’anno, come pure da qualche tempo a questa parte, il momento conviviale con il Governatore in carica Graziella Puddu Loddo, è stato condiviso con altri Club della zona 9A (Lions Club Città di Castello Tiferno, Lions Club Gubbio, Lions Club Montone Aries e Leo Club Gubbio). Con la serata arricchita dalla presenza dei past governatori Fabrizio Sciarretta e Michele Martella, del l 2° Vice Governatore Rolando Pannacci, dai rappresentanti delle istituzioni locali, da un nutrito gruppo di officers distrettuali, tra i quali il Segretario distrettuale Monica Coppola, il Presidente della IX Circoscrizione Sergio Tasso, il Presidente della zona Michele Farabbi, il Cerimoniere Distrettuale Marco Fantauzzi, oltre che da moltissimi soci e ospiti. Ovviamente anche con la presenza dei presidenti dei Club Mauro Tarragoni Alunni, Romano Graziani, Rosanna Mancini, Marco Grosso e Lorenzo Tomassoli.

Ma prima della convivialità, siccome la visita del Governatore è l’occasione per tracciare il bilancio di missione delle attività, il presidente del Club umbertidese Mauro Tarragoni Alunni, ha avuto modo di presentare alla prima carica distrettuale le iniziative del sodalizio, a partire dai services di rilevanza globale, ma con la costante attenzione ai bisogni e necessità del territorio, oltre che al fianco delle istituzioni e delle altre realtà locali, ricevendo parole di caloroso encomio.

Attenzione che proprio nel corso della serata è stata oggetto di un’azione a favore di due sodalizi: l’Associazione Gruppo Volontari Umbertide e l’Associazione Genitori e Amici dei Disabili, che sul territorio di Umbertide svolgono importanti attività a sostegno di persone in difficoltà e che hanno ricevuto la donazione di una somma ricavata dal Club con le ultime iniziative di raccolta fondi. Le due associazioni, presenti con i loro presidenti – Milena Morelli per la prima e Claudio Baldoni per la seconda – hanno espresso tutta la loro gratitudine e insieme a Tarragoni hanno altresì espresso il desiderio di trasformare questa sintonia in un vero e proprio patto.

Tornando alle attività, anche per il 2024/2025, come ormai da diversi anni, al Lions Club Umbertide è stato riconosciuto il premio “Club Excellence”, che annovera tra le sue motivazioni l’eccellenza nei services di impatto e nei contributi umanitari.

Last but not least: ad alcuni soci del Lions Club Umbertide, che quest’anno spegne 42 candeline, sono giunti i riconoscimenti per la continuità nell’appartenenza. Si tratta di Enzo Lepri con 35 anni, Gianfranco Caponeri con 25 anni, Amedeo Fiorucci, lo stesso presidente Tarragoni e Raffaello Agea con 20 anni, Marcello Rosini con 15 anni.

Ma, va detto, siamo poco più che a metà dell’anno sociale e dunque l’appuntamento è per le numerose e importanti attività che avranno luogo da oggi al 30 giugno prossimo.