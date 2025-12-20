Lions Club Todi e Rotary Club Todi: dalla convivialità un gesto concreto di servizio per la comunità

Il Lions Club Todi e il Rotary Club Todi hanno donato al Comune di Todi 1.200,00 euro in buoni acquisto, destinati a sostenere le famiglie più bisognose del territorio.

La donazione è il frutto del ricavato della cena degli auguri organizzata congiuntamente dai due Club lo scorso 13 dicembre 2025, trasformando un momento di condivisione in un’azione concreta di solidarietà.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dai Presidenti Rinaldo Bico (Lions Club Todi) e Maria Vittoria Grotteschi (Rotary Club Todi), con il pieno coinvolgimento dei soci.

«Questa donazione – ha dichiarato Rinaldo Bico, Presidente del Lions Club Todi – rappresenta il senso più autentico del nostro essere Lions: trasformare l’amicizia e la convivialità in servizio concreto, vicino ai bisogni reali della comunità».

«La collaborazione con il Lions Club Todi – ha aggiunto Maria Vittoria Grotteschi, Presidente del Rotary Club Todi – dimostra come l’unione delle forze e delle idee possa generare risultati significativi. È un gesto semplice, ma profondamente coerente con i valori del Rotary».

Il gesto è stato accolto con vivo apprezzamento dall’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco Antonino Ruggiano ha sottolineato: «Ringrazio sentitamente i due Club per questa iniziativa che testimonia un forte senso di responsabilità civica. La donazione sarà destinata alle famiglie che vivono situazioni di maggiore fragilità».

Sulla stessa linea l’Assessore Alessia Marta, che ha dichiarato: «I buoni acquisto saranno devoluti attraverso i servizi sociali comunali a chi ne ha più bisogno. È un esempio virtuoso di collaborazione tra associazionismo e istituzioni».

Con questa iniziativa, Lions Club Todi e Rotary Club Todi confermano il loro ruolo attivo e responsabile nella vita sociale della città, riaffermando il valore del servizio come strumento di solidarietà, coesione e attenzione verso la comunità.