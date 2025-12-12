Lilt Perugia e R1 Group portano panettoni e sorrisi all’Ospedale di Foligno

Consegnati 50 panettoni in segno di ringraziamento agli operatori sanitari e come augurio ai malati – Un piccolo gesto per far sentire il calore natalizio a chi è impegnato in un percorso di cura

Un piccolo gesto per far sentire il calore natalizio a chi, sebbene su fronti diversi, è impegnato in un percorso di cura. Con questo obiettivo, la R1 Group, società che si occupa di trasformazione digitale da oltre 30 anni, ha organizzato in collaborazione con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), associazione provinciale di Perugia, un momento di convivialità portando un piccolo dono ai pazienti ed agli operatori della Breast Unit dell’Ospedale di Foligno presso i reparti di Oncologia, Senologia Radiologica e Day Week Surgery della Chirurgia Senologica. Qui, mercoledì 10 dicembre, sono stati consegnati cinquanta panettoni, che R1 Group ha voluto donare e consegnare personalmente insieme alla Lilt Perugia in segno di ringraziamento agli operatori sanitari e come augurio ai pazienti.

Presenti, per la Direzione sanitaria la dottoressa Giulia Braccalenti e il dottor Gianfranco Lolli, responsabile della Breast Unit e della Struttura semplice dipartimentale di Chirurgia senologica, accanto a Giorgia Paioncini, presidente della onlus Donne Insieme Foligno, Elisabetta Girolami, responsabile della selezione del personale di R1 Group, insieme ai colleghi Claudio Banditelli, Irene Biscarini, Elisa Mariotti e Nicola Fruganti e, per l’associazione provinciale Lilt Perugia, la presidente Federica Prodani, la vicepresidente Annamaria Gianfranceschi e le socie Serena Pascoletti, Laura Negri e Francesca Fanini.