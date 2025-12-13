L’extracuoca dell’Umbria è Patrizia Marcelli dell’agriristorante e azienda agricola Bittarelli di Castiglione del Lago

Extracuoca è il concorso nazionale che premia il talento delle donne per l’olio extra vergine

Patrizia Marcelli, agricuoca dell’azienda agricola Bittarelli di Castiglione del Lago, si è aggiudicata il primo premio nella categoria primi piatti della V edizione di Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine, il concorso nazionale promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario, dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS e da Lady Chef. L’azienda con agriristorante di Castiglione del Lago, associata Cia Umbria, è una delle eccellenze regionali che meglio rappresenta la multifunzionalità delle imprese agricole. Oltre all’attività produttiva, la famiglia Bittarelli infatti ha un agriturismo con cucina, una fattoria didattica, un punto vendita molto articolato e la trasformazione interna di prodotti aziendali di grande qualità.

Il Concorso nazionale premia il valore delle donne e dell’olio eccellente.

Nato nel 2021, Extracuoca è un progetto originale promosso dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, dall’Ercole Olivario, storico concorso oleario celebre nel mondo, e da Lady Chef, dipartimento femminile FIC (Federazione Italiana Cuochi).

La professionista umbra ha conquistato la giuria con Il Trasimeno nel piatto, realizzato utilizzando l’olio Frantoio Batta DOP Umbria Colli del Trasimeno. La sfida finale si è svolta nella mattinata del 2 dicembre presso l’Università dei Sapori di Perugia, dove 28 finaliste hanno preparato le loro ricette davanti ai commissari di cucina Giancarlo Passeri e Giuseppina Mariotti.

Il piatto presentato da Patrizia è stato la crema di Fagiolina del Trasimeno con filetto di Persico del lago, crema di zucca, salsa di melagrana e corallo al prezzemolo.

A svelare le vincitrici per le diverse categorie è stato Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e del Comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario. Come ha spiegato: “Questa appassionante competizione, così partecipata e sentita, non è finalizzata soltanto a premiare dei piatti, ma è volta a celebrare un’idea vincente, quella che l’olio non sia un semplice ingrediente, ma un racconto di territorio. La Camera di Commercio dell’Umbria sostiene con convinzione questo progetto, perché consapevole del fatto che la competitività dei nostri territori passa dalla qualità delle filiere e anche dal riconoscimento del ruolo delle donne nella cucina professionale“.

Il concorso non si configura solo come competizione culinaria, ma rappresenta per le partecipanti un importante momento formativo sull’olio extravergine e sui territori di provenienza. Come ha spiegato Patrizia Marcelli: “Sono molto contenta del premio, un riconoscimento dopo tanti anni di lavoro, in un percorso dalla terra ai fornelli che mi rende orgogliosa. Sono la prima umbra a vincere questo concorso, un altro motivo di felicità e spero di stimolo per altre agricuoche“.

Il ristorante all’interno della azienda agricola Bittarelli a Castiglione del Lago propone piatti con ingerdienti naturali coltivati in azienda, proposte fortemente radicate nella tradizione umbra con piatti che variano di settimana in settimana in base alle disponibilità dei prodotti che coltivano.

Come spiegano da Cia Umbria: “Si tratta di un riconoscimento molto apprezzato, un premio al lavoro e alla qualità delle nostre aziende agricole“.